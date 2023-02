Séisme en Turquie : L'ambassade du Maroc à Ankara demande aux personnes cherchant leurs proches de lui fournir les informations les concernant

L'Ambassade du Royaume du Maroc à Ankara a demandé aux appelants qui sont à la recherche de leurs proches de lui fournir les informations les concernant, suite au tremblement de terre qui a frappé, lundi, plusieurs localités du sud de la Turquie.

Un communiqué de la représentation diplomatique indique que l'ambassade a demandé à ce qu’on lui fournisse par e-mail ou via l'application WhatsApp le nom et le numéro de téléphone de l'appelant, le nom de la personne recherchée, son numéro de téléphone et la ville dans laquelle elle réside, ainsi qu'une copie de la carte nationale et du passeport de la personne concernée, si disponible.



Ces informations permettront à la cellule de crise de l'ambassade de communiquer avec les autorités turques à cet égard, selon la même source.



Et de préciser que les villes touchées par des tremblements de terre sont: Kahramanmaraş, Adana, Adiyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis et Osmaniye.



L'Ambassade du Royaume du Maroc à Ankara rappelle qu’elle peut être contactée via les numéros de téléphone fixe suivants: 00903124376020 et 00903124376021.



La représentation diplomatique est également joignable via le téléphone portable et Whatsapp sur les numéros suivants: 00905346871318, 00905550372743, 00905349205305.



Ou à travers les e-mails suivants : ambassademarocankara@gmail.com/ marocamb.ankara@maec.gov.ma.



Le bilan, encore provisoire, du tremblement de terre, s’établit à 1.541 morts et plus de 9.500 blessés, selon l'agence gouvernementale turque de gestion des catastrophes (Afad).

MAP: 06/02/2023