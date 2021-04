Signature d'une convention pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et l'Alliance pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat et de coopération portant sur la protection et le renforcement des droits de cette catégorie.

Signée par la présidente du CNDH Amina Bouayach, et la vice-présidente de l'Alliance Samia Amrani, la convention est destinée à jeter les bases d'une collaboration et d'une coordination plus étroites entre les deux parties, à travers l'élaboration et l'exécution de programmes et de projets conjoints.



La convention vise également la mise en place de mécanismes de coopération entre les deux parties, chacune dans ses domaines d'intervention, afin de développer des programmes d'action dans le domaine des droits des personnes en situation de handicap au Maroc, tout en accordant la priorité, dans un premier lieu, au renforcement du droit à la participation politique et l'intégration de la dimension du handicap dans les différents programmes de formation.



En vertu de cet accord, les deux parties œuvreront à la consécration du droit de la capacité juridique et la jouissance de toutes les personnes en situation de handicap de la liberté du choix et de la prise de décision, la promotion des droits des filles et des femmes en situation de handicap, notamment celles souffrant de handicap mental, le développement des mécanismes régionaux et locaux pour garantir le respect du droit à l'éducation et à l'enseignement inclusif et la consolidation du droit au travail décent et à la protection sociale des personnes en situation de handicap.



Dans une déclaration à la presse, Mme Bouayach a souligné que la signature de cette convention est une démarche supplémentaire du Conseil en vue de la mise en œuvre de sa stratégie relative à la promotion de la situation des personnes en situation de handicap, précisant qu'elle porte sur plusieurs axes, dont l'aspect législatif afin de faire adhérer d'autres acteurs non institutionnels à cette dynamique.



De son côté, Mme Amrani a relevé que cette convention permettra de travailler de concert sur l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap, en particulier en ce qui concerne les sujets d'actualité, à savoir la participation politique, la protection sociale et le droit à l'éducation inclusive.



Un comité de suivi a été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre de ladite convention, avec pour mission de tracer les priorités et les orientations, approuver le programme d'action annuel et suivre son exécution et évaluer les actions entreprises.

(MAP-15/04/2021)