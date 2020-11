Signature d'une feuille de route de coopération entre le Maroc et la république de Sao Tomé-et-Principe pour la période 2021-2022

Le Maroc et la République de Sao Tomé-et-Principe ont signé, vendredi à Rabat, une feuille de route de coopération pour la période 2021-2022.

Cette feuille de route a été signée par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et la ministre santoméenne des Affaires étrangères, Edite Tenjua, à l’issue de leurs entretiens.

L'adoption de cette feuille de route marque l'ambition du Maroc et de la république de Sao Tomé-et-Principe de renforcer les relations bilatérales, basées sur le respect mutuel, un partenariat solide et une solidarité agissante.

Cette feuille de route porte sur plusieurs secteurs dont l'éducation et la formation, la coopération technique, la promotion économique et des investissements et l’échange des visites officielles.

MAP 20/11/2020