Sky News Arabia: Le consulat de Jordanie à Laâyoune un nouveau portail pour le partenariat et la coopération entre le Maroc et la Jordanie

Le consulat général ouvert par le royaume hachémite de Jordanie jeudi à Laâyoune, la capitale du Sahara marocain, représente un "nouveau portail pour le partenariat et la coopération" entre les deux royaumes, souligne vendredi Sky News Arabia.

Citant des déclarations d'économistes et d'analystes politiques, le site d'information prévoit une hausse des investissements entre le Maroc et la Jordanie après l'ouverture du consulat jordanien à Lâayoune, compte tenu notamment de l'importance des régions du sud du royaume, en tant que noyau et centre stratégique de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).



Le Maroc et la Jordanie entretiennent des relations stratégiques multi-sectorielles touchant le tourisme, les énergies renouvelables et l'échange d'expériences dans le domaine de la formation professionnelle, selon Sky News Arabia qui ajoute que l'ouverture d'un consulat jordanien à Lâayoune est de nature à favoriser plus d'investissements dans la région, qui se veut un chantier ouvert bénéficiant des fonds injectés dans le budget du nouveau modèle de développement.



La publication souligne que l'ouverture du consulat jordanien à Laâyoune constitue l'occasion pour un appel à "l'établissement d'un partenariat stratégique conformément à la déclaration sanctionnant la visite de travail et d'amitié que SM le Roi de Jordanie Abdallah II a effectuée à Rabat au cours de l'année 2019", ajoutant que les deux royaumes sont unis par une soixantaine d'accords d'investissement, depuis l'Accord d'Agadir, signé entre le Maroc, la Jordanie, la Tunisie et l'Egypte, en 2001, et qui avait abouti à la mise en place d'une zone de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens.



Il a expliqué que le Conseil des affaires maroco-jordanien est intéressé par l'examen des opportunités d'investissement dans les deux pays, en particulier dans les secteurs des transports et des services, du tourisme, des industries alimentaires et agricoles, des services bancaires et financiers, des technologies de l'information, des énergies renouvelables, des soins de santé et industries pharmaceutiques.



Le site d'information souligne, par ailleurs, qu'Amman et Rabat partagent la même position visant la défense du droit du peuple palestinien à un État indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale, conformément aux résolutions des Nations-Unies et l'Initiative de paix arabe. et d'ajouter que les deux pays ont veillé, depuis des années, à oeuvrer conjointement pour mettre fin aux crises dans le monde arabe, notamment en Syrie, en Libye et au Yémen.



Sky News Arabia se fait l'écho de la déclaration du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, dans laquelle il a souligné que la décision de SM le Roi Abdallah II d’ouvrir un consulat à Laâyoune et son soutien à la restauration de la libre circulation civile et commerciale à El Guerguarat constituent la manifestation du soutien constant que ne cesse d’exprimer le Royaume hachémite de Jordanie aux actions entreprises par le Maroc pour la défense de ses intérêts nationaux et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.



Le consulat jordanien à Lâayoune consacre la solidité des relations maroco-jordaniennes, une délégation officielle jordanienne ayant participé à la Marche Verte en 1975.



MAP: 05/03/2021