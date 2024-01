SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, donne Ses Hautes Instructions pour consacrer des bourses supplémentaires aux étudiants palestiniens (MAE)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Hautes Instructions pour consacrer des bourses supplémentaires au profit des étudiants palestiniens et ce, dans le cadre des bourses accordées par l’Agence marocaine de coopération internationale, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ces bourses, dont le nombre avoisine les 100, bénéficieront aux étudiants palestiniens originaires de la Bande de Gaza et inscrits dans les universités et instituts supérieurs des différentes régions du Royaume.

Cette Haute Initiative Royale s’inscrit dans le cadre de la généreuse et constante bienveillance dont SM le Roi, que Dieu Le préserve, ne cesse d'entourer la cause palestinienne, juste et immuable, ainsi que de la solidarité agissante avec le peuple palestinien frère en ces circonstances difficiles.

SM le Roi, que Dieu Le glorifie, a ordonné que ces bourses soient mises immédiatement à la disposition des étudiants palestiniens remplissant les conditions requises et ce, en coordination avec l’Autorité palestinienne, précise le communiqué.

(MAP 17.01.2024)