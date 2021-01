Tamansourt: perturbation momentanée de la circulation jeudi sur la route nationale n°7

Le tronçon reliant la ville de Tamansourt et Oued Bouzmour connaitra une perturbation momentanée de la circulation, le 28 janvier de 09H00 à 17h00, à cause de la pose d'une passerelle métallique au point kilométrique 130+100, a indiqué mardi le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

La déviation de la circulation est possible dans les deux sens à travers la voirie de la ville de Tamansourt sur un kilomètre, pour rejoindre ensuite la route nationale n°7, souligne le ministère qui appelle les usagers à faire preuve de prudence et à respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.



A cet égard, le département affirme être à la disposition des citoyens 24h/24h pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail : www.equipement.gov.ma.



Ils peuvent aussi contacter le centre de permanence de la Direction Générale des Routes et du Transport Terrestre sur le numéro de téléphone 05 37 71 17 17, conclut le communiqué.

MAP: 26/01/2021