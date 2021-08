Tanger: l'écoquartier de Marshan, un projet pilote dans le cadre du Programme national de l’urbanisme durable

Le projet pilote de l’écoquartier de Marshan sera réalisé à Tanger dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national de l’urbanisme durable, pour une enveloppe budgétaire de 35 millions de dirhams (MDH).

Ce projet fait l’objet d’une convention liant le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil de la région, la commune de Tanger, la société Al Omrane et l’Agence urbaine de Tanger.



Cette convention vise à mettre en place de nouveaux mécanismes pour développer des villes écologiques et durables.



Le projet comprend la réalisation de 29 chantiers pour l’aménagement des routes, des ruelles, des espaces verts et de l'éclairage public, ainsi que l’amélioration de l’espace urbain et résidentiel.



La société Al Omrane a été désignée en tant que maître d’ouvrage délégué, et recevra ainsi les contributions financières annuelles de l’ensemble des partenaires.



Les parties prenantes se sont engagées à contribuer au mieux à la facilitation de la réalisation du projet et de la délivrance des documents et autorisations nécessaires, et ce afin de respecter les délais établis.

(MAP-05/08/2021)