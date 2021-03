Tourisme: Priorité aux formations professionnelles et soft skills

Les formations en milieu professionnel et l’enseignement des soft skills et des langues étrangères sont parmi les moyens préconisés pour le développement du secteur touristique, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

"Conformément aux recommandations préconisées par la nouvelle feuille de route de la formation professionnelle, la priorité sera donnée aux formations en milieu professionnel, en alternance ou par apprentissage, à l’enseignement des soft skills et des langues étrangères, à la formation au numérique et à la sensibilisation à l’entrepreneuriat", a précisé M. Amzazi lors d'un séminaire sur le thème "Investir dans le capital humain pour relever les défis et accompagner les ambitions du secteur du tourisme".

A cet effet, le ministre a appelé les formateurs et les professionnels du tourisme à s’appuyer sur un capital humain fort qui soit à la hauteur des ambitions du secteur, rappelant que le secteur du tourisme constitue le premier contributeur à la balance des paiements, le deuxième contributeur au PIB national et le deuxième secteur pourvoyeur d’emplois.

Et de soutenir : "Autant dire que l’économie de notre pays est directement tributaire de ce moteur qu’est le secteur touristique, et par voie de conséquence, de la qualité de la formation du capital humain œuvrant dans ce secteur".

"Il n’est plus à démontrer qu’un capital humain insuffisamment qualifié mènera inéluctablement ce secteur à son propre déclin, alors même que ce secteur possède, au Maroc, des potentialités phénoménales reconnues à l'échelle mondiale", a dit M. Amzazi.

De son côté, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a relevé que le secteur du tourisme, à l'instar de la majorité des secteurs du service, repose sur "la qualité de l'expérience client", notant que cette expérience est fortement corrélée à la qualité des ressources humaines et leurs qualifications.

"Aujourd'hui et compte tenue de la forte concurrence touristique, aussi bien continentale qu'internationale, nous devons améliorer notre dispositif de formation et unir nos efforts pour répondre aux plus hauts standards d'excellence et de qualité", a-t-elle souligné.

La ministre a, à cet égard, rappelé que ladite feuille de route vise la réforme du système de formation nationale et l'émergence d'une nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle, impliquant le secteur privé et répondant aux besoins du marché en profils et en compétences. "Ce n'est qu'à travers un partenariat entre le public et le privé que nous pourrons relever les défis et les enjeux du secteur", a insisté Mme Fettah Alaoui.

L'amélioration du dispositif de formation dans toutes ses formes et notamment dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie sera la pierre angulaire du développement de la compétitivité des entreprises touristiques nationales, a-t-elle soutenu.

Organisé par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.

Cette rencontre constitue une occasion de rappeler les programmes prioritaires dans le cadre du plan de soutien à la reprise de l'activité du secteur du tourisme et en particulier dans les circonstances exceptionnelles que connait le Royaume en raison de la pandémie. La manifestation se veut aussi une plateforme de discussion et d'échange pour les acteurs de la formation professionnelle, ainsi que les professionnels du tourisme.

MAP 31/03/2021