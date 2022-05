Travaux du conseil de gouvernement du 05/05/2022

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, M. Mohamed Kharchich a été nommé directeur de l’École Fahd de Traduction de Tanger, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, M. Hamid Mâaroufi a été nommé directeur des systèmes et études historiques.

Pour sa part, M. Hassan Oubaha a été nommé directeur général de la Société Nationale du Transport et de la Logistique relevant du ministère du transport et de la logistique, a ajouté M. Baitas.

Le conseil de gouvernement approuve le plan national du littoral

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n° 2.21.965 portant approbation du Plan national du littoral.

Présenté par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, le projet de décret vient compléter les textes d'application de la loi 81.12 relative au littoral, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

La loi sur le littoral a adopté un mécanisme de planification comme outil nécessaire pour garantir la gestion intégrée du littoral, obligeant l’administration, en vertu du premier paragraphe de son article 11, à élaborer un plan national qui fixe les orientations et les objectifs généraux à atteindre et à intégrer la dimension de la protection du littoral dans les politiques sectorielles, sur la base de données scientifiques, socio-économiques et environnementales disponibles et sur l’approche d’une gestion intégrée qui prend en considération l’écosystème du littoral et les changements climatiques, a expliqué M. Baitas.

Le plan national du littoral a aussi pour objet la protection, la mise en valeur et la conservation du littoral. Il fixe aussi les indicateurs appropriés à prendre en compte pour assurer la cohérence entre les programmes d’investissement, définit les moyens permettant l’harmonisation entre les projets de développement à réaliser sur le littoral, prévoit les mesures à prendre pour prévenir, lutter et réduire la pollution et la dégradation du littoral et assure la cohérence et la complémentarité entre les schémas régionaux du littoral, a-t-il ajouté.

Médecins des bureaux communaux d'hygiène: le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la commission spéciale chargée de l'homologation des formations

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret N° 2.22.300 relatif à la commission spéciale chargée de l'homologation des formations dans l’un des domaines de la médecine légale des médecins exerçant au sein des bureaux communaux d’hygiène et des services sanitaires relevant du département de la Santé.

Présenté par le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi, le projet de décret s'inscrit dans le cadre des mesures législatives et institutionnelles prises en vue de consolider l'arsenal de la justice pénale, en particulier en ce qui concerne le développement de la médecine légale dont la loi y afférente (la loi N° 77.17 relative à l'exercice de la médecine légale) est entrée en vigueur le 19 mars 2020, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue de ce Conseil.

Ce texte a pour objectif la mise en œuvre des dispositions des articles 37 et 38 de ladite loi, de façon à surmonter les contraintes actuelles découlant du fait que la plupart des praticiens au Maroc ne disposent d'aucune formation spécialisée reconnue, en dépit de l'importante expérience acquise au sein des bureaux communaux d'hygiène et des services sanitaires relevant du département de la Santé, a précisé le ministre.

Le projet de décret permettra de rattraper le déficit en matière de médecins légaux titulaires de diplômes de spécialité au Maroc.

De même, ce texte comporte des dispositions réglementaires et pratiques définissant la formation et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale chargée de l'homologation des formations des médecins exerçant au sein des bureaux communaux d’hygiène et des services sanitaires relevant du département de la Santé, et d'homologation de la formation dispensée.

Le projet de décret fixe également la composition, les attributions et les formalités des réunions de la commission spéciale, de même qu'il fixe la procédure d'homologation des médecins exerçant aux bureaux d'hygiène et aux services sanitaires relevant du département de la Santé.

Maroc-Qatar: Le Conseil de gouvernement informé d'un mémorandum d'entente dans les domaines du tourisme et de l’événementiel

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a pris connaissance d'un mémorandum d'entente de coopération dans les domaines du tourisme et de l’événementiel, signé le 7 février 2022 à Doha entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de l'Etat du Qatar.

Présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ce mémorandum d’entente vise à promouvoir et à consolider la coopération dans les domaines du tourisme et de l’événementiel sur la base du bénéfice mutuel et conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties vont oeuvrer à promouvoir l'organisation d'activités événementielles, dont des expositions ou conférences à même d'attirer davantage de touristes et de chercher les opportunités pour l'échange de soutien logistique en matière d’accueil d'expositions, a-t-il poursuivi.

