Travaux du Conseil de gouvernement du 08 septembre 2022

M. Akhannouch: Les amendements du code de la couverture médicale de base visent à créer une AMO de base unifiée pour tous les Marocains



Les amendements introduits par le projet de loi complétant et modifiant la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base, adopté jeudi par le conseil de gouvernement, visent à instaurer une assurance maladie obligatoire (AMO) de base unifiée au profit de tous les Marocains, quel que soit leur statut social ou économique, a indiqué le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Le gouvernement a préparé ce projet de loi en application des Hautes Orientations Royales relatives au chantier de généralisation de l'AMO de base au profit de tous les Marocains, a indiqué M. Akhannouch dans une allocation à l'ouverture du Conseil du gouvernement.



Afin d'assurer un financement permanent de ce système unifié, le gouvernement s'appuie, d'une part, sur le principe contributif et de mutualisation dans la prise en charge des risques pour les personnes capables de payer les cotisations, et d'autre part, sur le principe de solidarité pour celles incapables de le faire, a-t-il fait savoir.



Le gouvernement s'est donc engagé à parachever la couverture maladie obligatoire avant la fin de cette année, en la généralisant auprès des bénéficiaires du régime d'assistance médicale Ramed, en prenant en charge les frais d'affiliation à la couverture maladie obligatoire pour les personnes incapables de les payer, les frais de soins et d'hospitalisation de ces personnes dans les établissements de santé, notamment ceux liés aux maladies coûteuses et chroniques, a expliqué M. Akhannouch. Le gouvernement a aussi permis à cette frange de la société de bénéficier du même panier de soins accessible aux fonctionnaires de l'Etat et salariés du secteur privé au niveau des établissements de santé privés, a-t-il ajouté.



Les personnes éligibles à bénéficier du régime d'Assurance Maladie Obligatoire avec prise en charge de l’État, conformément au principe de solidarité, sont celles inscrites au registre social unifié dans un délai maximum fin 2023 et dont l'incapacité à payer les cotisations a été prouvée, a-t-il précisé.



Le gouvernement poursuivra son action pour honorer ses grands engagements prévus pour l'année prochaine, que ce soit au niveau du chantier de généralisation de la protection sociale ou au niveau de la poursuite du développement du régime de santé, a conclu M. Akhannouch.



Le Conseil de gouvernement approuve un projet de loi relatif au code de la couverture médicale de base



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de loi 27.22 modifiant et complétant la loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base.



Présenté par le ministre de la Santé et de la protection sociale, M. Khalid Ait Taleb, le texte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations royales relatives à la réforme du système national de la Santé, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha Baitas.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé au lancement du chantier de la généralisation de la couverture sociale au profit de l'ensemble des Marocains selon un plan d'action précis, à commencer par la généralisation de la couverture médicale obligatoire, conformément aux dispositions de la loi cadre 09.21 relative à la protection sociale, notamment en ce qui concerne l'engagement des autorités à réviser les textes législatifs et organiques relatifs à la protection sociale, a souligné M. Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.



Le dispositions de ce projet de loi sont axées sur la mise en oeuvre de l'article 5 de la loi cadre 09.21, qui prévoit l'élargissement de l'Assurance maladie obligatoire de base (AMO) pour couvrir les bénéficiaires du RAMED, a poursuivi le porte-parole de l'Exécutif.



Le projet de loi prévoit que les bénéficiaires du RAMED bénéficient de manière automatique de l'AMO dédiée aux personnes incapables d'assumer les frais d'adhésion, tout en préservant l'ensemble des avantages offerts par le RAMED, a ajouté M. Baitas, notant que le texte stipule que l'Etat prendra en charge les frais de souscription de ces personnes.



Le projet de loi fixe également les services garantis sur la base du principe de non discrimination dans l'accès aux services de la protection sociale, en permettant aux personnes incapables d'assumer les frais de souscription de bénéficier du même pack de soins que les fonctionnaires et agents de l'Etat et des institutions publiques, ainsi que les salariés du secteur privé, a-t-il fait savoir.



De même, le texte prévoit l'adoption du Registre social unifié en ce qui concerne les bases d'inscriptions, pour un meilleur ciblage des catégories éligibles pour bénéficier des services du régime de l'AMO dédié aux personnes incapables d'assumer les frais de souscription, et charger la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) de gérer ce régime.



Région minière de Tafilalet et de Figuig : le Conseil de gouvernement adopte un nouveau projet de décret



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.528 modifiant le décret n° 2.18.442 du 19 juin 2020, portant application de la loi n° 74.15 relative à la région minière de Tafilalet et de Figuig, en tenant compte des remarques émises à ce sujet.



Présenté par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, ce projet de décret vise à modifier les dispositions de l'article 14 du décret n° 2.18.442 portant application de la loi n° 74.15, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.



Ce texte modifie ainsi le mode de représentation des délégués des artisans mineurs traditionnels au sein du Conseil d'Administration de la Centrale d'Achat de Développement de la région minière de Tafilalet et de Figuig, a fait savoir M. Baitas, précisant que cette représentation se fera désormais à travers une liste proposée par les gouverneurs des provinces dont le champ des compétences territoriales s'étend sur ladite région minière et en coordination avec des associations ou organisations des artisans mineurs traditionnels.



Conseil de gouvernement : Approbation d'un projet de décret portant création de la zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.567 portant création de la zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès, présenté par le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.



Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre régionale du plan d'accélération industrielle afin de créer une nouvelle dynamique à même de promouvoir l'investissement et de créer des emplois dans la région, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.



Le projet sera construit sur une superficie globale de 397 hectares, a-t-il précisé, notant qu'il a été convenu de réaliser la première tranche de la zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès sur une superficie de 42 hectares et 10 ares.



Il a, en outre, souligné que la zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès sera dédiée particulièrement aux entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie agro-alimentaire, le textile et cuir, les industries chimiques et para-chimiques, l’automobile, les équipements aéronautiques, les équipements dédiés aux énergies renouvelables, l’industrie des matériaux de construction, les mines, la mécanique, l’électricité, l’électronique et les industries plastiques et les services connexes.



Conseil de gouvernement: Approbation de propositions de nomination à de hautes fonctions



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du ministère de l’Équipement et de l'eau, Ait Ihdad Abdelkrim a été nommé directeur des aménagements hydrauliques, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.



Pour ce qui est du ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences- département de la formation professionnelle, El Sebbak Mohammed a été nommé Directeur des affaires administratives et ressources humaines, a ajouté M. Baitas.



Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Bahi El Houssine a été nommé directeur de l'Institut royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports.



Quant au ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts- département de la pêche maritime, Driss Tazi a été nommé directeur de la formation maritime, des gens de mer et du sauvetage, selon le ministre.



MAP: 08/09/2022