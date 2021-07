Travaux du Conseil de gouvernement du 15 juillet 2021

El Otmani: L'initiative royale d’envoyer une aide médicale d'urgence à la Tunisie reflète l’esprit humain élevé de SM le Roi

L'Initiative royale d’envoyer une aide médicale d'urgence à la Tunisie, pour soutenir le pays maghrébin à face à la pandémie de Covid-19, reflète l’esprit humain élevé de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé jeudi le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.



"Cette haute initiative royale reflète l’esprit humain élevé de SM le Roi, que Dieu L'assiste, la profondeur des relations entre les peuples marocain et tunisien, et les valeurs de solidarité et de soutien du Maroc vis-à-vis de ses frères où qu'ils soient", a souligné M. El Otmani à l’ouverture du Conseil de gouvernement, tenu par visioconférence.



Saluant cette initiative visant à soutenir la République tunisienne dans les circonstances difficiles qu'elle traverse en raison de l'évolution de la situation épidémiologique dans ce pays du Maghreb, le Chef du gouvernement a rappelé que le Souverain avait pris l’initiative, au début de la pandémie, de soutenir plusieurs pays africains à travers des aides médicales, ce qui a eu un grand impact sur leur population, en plus de l'initiative de SM le Roi d'envoyer des aides et équipements médicaux à la Palestine.



SM le Roi Mohammed VI avait donné, mardi, Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide médicale d’urgence à la Tunisie.



L’aide médicale ordonnée par le Souverain est composée de deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits. Elle comprend, en outre, 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun.

Conseil de gouvernement: Adoption de deux projets de décret d'application de la loi sur l'appui social et l'ANR



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, a adopté deux projets de décret d'application de la loi N°72.18 relative au système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et à la création de l’Agence nationale des registres (ANR). Un communiqué du Conseil a indiqué que le premier projet de décret N°2.21.473 relatif au Registre national de la population (RNP) consiste à déterminer les modalités d'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 28 et 30 de la loi 72.18, et ce par la création de l'ANR en ce qui concerne l'inscription au RNP.



Il s'agit de déterminer les modalités d'octroi de l'identifiant digital civil et social (IDCS), les conditions et modalités d'offrir les services de vérification de la crédibilité des données déclarées auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes publics et privés, précise le communiqué.



La première phase de cette opération sera limitée à la préfecture de Rabat et à la province de Kénitra avant de la généraliser à toutes les préfectures et provinces du Royaume, en vertu d'une décision du ministre de l'Intérieur. Le second projet de décret N°2.21.582 relatif au Registre social unifié (RSU) vise à déterminer les modalités d'inscription à ce registre et pour compter le scoring des ménages inscrits audit registre, ainsi qu'à déclarer tout changement qui affecte les données précédemment fournies lors de l'inscription, outre les modalités de dépôt d'une demande de révision du scoring attribué aux ménages et de la radiation de l'inscription au RSU.



Ces modalités interviennent en application des articles 11, 12, 14, 17 et 30 de la loi N°72.18 relatif au système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et portant création de l’ANR, promulgué en application du Dahir n° 1.20.77 du 8 août 2020.

Conseil de gouvernement: Adoption du projet de décret relatif à l’enseignement à distance



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, a adopté le projet de décret N° 2.20.474 relatif à l’enseignement à distance.



Conformément à l’article 33 de la loi-cadre N°51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, qui prévoit la nécessité de développer l’enseignement à distance en complément de l'enseignement présentiel, ce projet de décret a été élaboré dans l’objectif d’établir un cadre juridique visant à définir les conditions et modalités de l’offre de l'enseignement à distance au profit des apprenants des établissements d'enseignement, de formation scolaire, professionnelle et universitaire des secteurs public et privé.



Un communiqué publié à l'issue du Conseil explique que ce texte juridique définit avec précision l'enseignement à distance et ses types et détermine les catégories concernées par cette offre dans les secteurs public et privé, ses conditions et ses modalités ainsi que les espaces et sièges dédiés à cet effet.



Il énonce aussi les modalités de préparer les ressources numériques audiovisuelles spécifiques à l’enseignement à distance et fixe les droits et devoirs liés à cet enseignement pour les apprenants et les cadres pédagogiques, de formation, administratifs et techniques qui bénéficieront d'une formation spécialisée en la matière.



Le projet de décret prévoit aussi la création d'un comité national et de comités régionaux de suivi, de développement et d'évaluation de l’enseignement à distance, en déterminant leur composition et le mode de tenue de leurs réunions, ajoute el communiqué.



Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions



Le Conseil de gouvernement réuni jeudi a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger- Département des affaires étrangères et de la coopération africaine-, Talal Jinan a été nommé directeur des affaires financières, des systèmes d’information et de la logistique, selon un communiqué lu à l'issue de la réunion hebdomadaire du conseil.



Concernant le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Chafiq Salouh a été nommé directeur des études et de la coopération internationale à l’Administration des douanes et impôts indirects.



S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique- Département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique-, Zouhir Mhani occupe le poste de directeur de l’École supérieure de technologie de Dakhla -Université Ibn Zohr Agadir, tandis que Fatima Zahra Hafdi Alaoui a été nommée doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie à Laâyoune -Université Ibn Zohr Agadir.



Au ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Samira El Haouat a été nommée directrice de l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, alors que Abdelaziz Zerouali a été nommé directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Tansift.



Concernant le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l' habitat et de la politique de la Ville, Mohamed Oubaha a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Tanger, tandis que Mustapha Kahlaoui a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Il s’agit également de Said Koubra qui a été nommé directeur de l’Agence urbaine d'Errachidia-Oued Noun et de Mohamed Bouazzaoui qui a été désigné à la tête de la Direction des ressources humaines et des affaires financières et générales.



S’agissant du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement- Département de l’énergie et des mines-, Abderraouf Benabou a été nommé directeur de l’électricité, alors que Zakariae Sadki a été nommé directeur des hydrocarbures, selon le communiqué.

MAP: 15/07/2021