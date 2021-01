Travaux du conseil de gouvernement du 21/01/2021

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur la gestion, le tri et l’élimination des archives

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par vidéoconférence sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n°2.19.871, modifiant le décret qui fixe les conditions et les procédures de la gestion, du tri et de l’élimination des archives courantes et des archives intermédiaires, et les conditions et les procédures du versement des archives définitives.

Ce projet de décret vise à simplifier les procédures liées à la préparation de la gestion des archives des collectivités territoriales, des établissements et des entreprises publiques, ainsi que des organismes privés chargés de la gestion d’un établissement de service public, dans le but d’accélérer le rythme de leur mise en œuvre, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le projet a été présenté par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a ajouté M. Amzazi.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par vidéoconférence sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n°2.20.286 portant des mesures spécifiques concernant le statut de certains professeurs agrégés de l’enseignement secondaire qualifiant et des professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant.

Le texte a été présenté par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi.

Ce projet de décret stipule que les professeurs agrégés de l’enseignement secondaire qualifiant ayant poursuivi leurs études jusqu’à la fin de la deuxième année du cycle de préparation des concours d’agrégation aux Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, relevant du Département de l’Éducation nationale, ainsi que des professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant, recrutés à partir du 1er janvier 2020 et ayant pris leurs fonctions à compter de l’année scolaire 2019/2020, bénéficient d’une ancienneté légale, dont la durée est égale à la période s’étendant à partir de la date de la prise effective de leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement et jusqu’au 31 décembre 2019, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ces nominations concernent le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique).

Ainsi, au niveau de l’Université Ibn Tofail, Moulay Mustapha Hafid a été nommé directeur de l’Ecole Supérieure de l’Education et de la Formation et Mohamed Cherkaoui a été nommé directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du même établissement universitaire, Mustapha Achibane a été nommé doyen de la faculté d’économie et de gestion, Mohamed Zrou doyen de la faculté des langues, des lettres et des arts, Jamal El Karkouri doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Ahmed Ajoun doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques et Driss Daoui directeur de l’Institut des métiers de sport, a-t-il ajouté.

Au niveau de l'Université Mohammed Ier d'Oujda, Abdelhafid Chafi a été nommé directeur de l'Ecole supérieure de technologie, tandis que Khalid Serraj Andaloussi a été nommé doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, a précisé le ministre.

Le chantier de réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI), lancé récemment, a déjà commencé à produire des effets positifs, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani.

S’exprimant en ouverture du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a relevé que les indicateurs révèlent une hausse de près de 50% du nombre de projets d’investissement accompagnés par les CRI par rapport à 2019 et 2020, ainsi qu’une baisse des délais moyens de traitement des dossiers d’investissement, passés de plus de 100 jours à moins d’un mois, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil tenu en visioconférence.

Dans ce sens, M. El Otmani a souligné l’importance de la plateforme numérique des CRI, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant du gouvernement à promouvoir et à encourager l’investissement, comme étant un producteur de richesse et un générateur d’opportunités de travail, notamment au profit des jeunes.

Le chantier de réforme des CRI par rapport auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI a émis des directives claires, à la suite desquelles a été promulguée la loi relative à la réforme des CRI conférant à ces centres l’indépendance administrative et financière et leur permettant de disposer de compétences larges et claires en vue d’accélérer le rythme d’autorisation des investissements, constitue l’une des manifestations de cet engagement, a souligné M. El Otmani.

Le gouvernement, a-t-il indiqué, a accompagné ces centres en émettant un certain nombre de dispositions législatives et organisationnelles, orientées vers la simplification des procédures, la consécration de la clarté et de la transparence et l’atteinte de l’efficacité, tout en fournissant le soutien logistique et technique nécessaire, notant que la plate-forme numérique des CRI s’inscrit dans le cadre de ces procédures.

A cet égard, le Chef du gouvernement a adressé ses remerciements à tous les départements gouvernementaux qui contribuent à ce chantier, notamment le ministère de l’Intérieur et le ministère en charge de l’investissement, ainsi que MM. les gouverneurs et directeurs des CRI et des collectivités territoriales ainsi qu’à tous les acteurs impliqués, pour leurs efforts déployés en vue de réussir ce chantier vital, en particuliers dans ces circonstances difficiles imposées par la pandémie du coronavirus et de ses répercussions économiques.

M. El Otmani a appelé à redoubler d’efforts afin de consolider la confiance des investisseurs nationaux et internationaux envers l’administration et le climat des affaires et à les encourager à investir davantage dans le Royaume qui jouit de la sécurité et de la stabilité et qui accomplit des réalisations remarquables sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n°2.20.950, portant application des articles 2.544 et 7.544 de la loi 15.95 relative au Code du commerce, en prenant en considération les remarques soulevées à son sujet.

Les deux articles objets de ce projet de décret, présenté par le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, renvoient la détermination du modèle du contrat de domiciliation et de déclaration auprès de l'administration compétente à un texte organique, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce projet vient, d'une part, pour mettre en œuvre les dispositions de la loi précitée, qui vise à développer l'activité de domiciliation, eu regard de son importance et, d'autre part, pour assurer un contrôle plus efficient de cette activité qui connait un développement accéléré, a-t-il ajouté.

-MAP-21/01/2021