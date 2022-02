Travaux du conseil de gouvernement du 24/02/2022

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret en faveur du secteur du tourisme

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, le projet de décret n°2.22.135 pris en application du décret-loi n° 2.20.605 du 26 Mouharram 1442 (15 septembre 2020) édictant des mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et des personnes travaillant pour eux, de certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non-salariées bénéficiant de la couverture de la CNSS, affectés par les répercussions de la pandémie du Covid-19, dans le secteur du tourisme.

Lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement tenu en visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a souligné que ce projet de décret intervient dans le cadre des efforts continus du gouvernement visant à soutenir les secteurs impactés par la pandémie.

Le texte vise également à fixer la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022 pour le versement des indemnités mentionnées dans le 1er article du décret n°2.20.605 sus-visé, et à définir les catégories bénéficiaires de l'indemnité, a-t-il fait savoir.

Il s'agit ainsi des salariés et stagiaires bénéficiaires de stages d'insertion, déclarés en février 2020 à la CNSS par les employés exerçant leur activité dans les différentes branches du secteur touristique, outre les guides touristiques titulaires de la carte professionnelle, tout en donnant la possibilité aux guides qui ont régularisé leur situation avant le 31 mars 2022 de bénéficier de ladite indemnité durant la même période.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi sur les obligations sécurisées

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence, sous la présidence du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de loi n° 94.21 relatif aux obligations sécurisées.

Présenté par la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, ce texte a pour objectif de fixer le régime juridique applicable aux obligations sécurisées émises par les établissement de crédit agréés conformément à la loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et la Caisse de dépôt et de gestion, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ces obligations sont émises par des établissements et dont les porteurs bénéficient de la garantie composée d'un panier de créances de prêts bancaires hypothécaires ou de prêts aux collectivités territoriales et établissements et entreprises publics, appelés "panier de couverture", a-t-il précisé.

Les objectifs principaux des obligations sécurisées consistent en la mobilisation des ressources longues et à moindre coût pour le financement du logement en particulier, outre le financement des collectivités territoriales et établissements et entreprises publics, a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter que les obligations sécurisées permettent d'offrir aux banques de nouveaux moyens de refinancement de leurs activités de prêts à long terme et de gestion actifs/passifs et, aussi d'offrir aux investisseurs institutionnels des instruments de placement sûrs et à long terme.

Les dispositions prévues par ce projet de loi portent essentiellement sur l'autorisation de Bank Al-Maghrib et la supervision des activités d'obligations sécurisées, la couverture de l’encours des obligations sécurisées et le Registre de couverture ainsi que le contrôleur du panier de couverture, outre des dispositions relatives à la transparence et à l'information et aux privilèges des porteurs des obligations sécurisées.

Généralisation de la protection sociale: Le Conseil de gouvernement adopte deux projets de décrets

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé deux projets de décrets, dans le cadre de la mise en oeuvre par l'exécutif du chantier de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI.

Le Conseil a adopté deux projets de décrets, présentés par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb, relatifs à l’application de la loi n° 98-15 portant sur le régime de l'assurance maladie obligatoire et la loi N°99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

M. Ait Taleb a expliqué qu’il s’agit du projet de décret n° 2.22.138 qui complète l'annexe du décret N° 2.18.622 du 10 Joumada I 1440 (17 janvier 2019) portant application des lois précitées n° 98-15 et n° 99-15, et ce dans le but d’inclure des catégories d'artistes indépendants, telles que définies par la législation en vigueur, dans la liste des catégories et sous-catégories des personnes assujetties à l'assurance obligatoire de base précitée en matière de maladie et de pension.

Quant au deuxième texte, poursuit le ministre, il porte sur le projet de décret n° 2.22.139 portant application de la loi n° 98.15 et de la loi n° 99.15, relatives aux artistes indépendants, élaboré conformément aux réunions consultatives tenues par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication avec les représentants des artistes, et qui vise à déterminer les modalités d'application du régime de base d'assurance maladie obligatoire et du régime de retraite sur ces catégories travaillant pour leur compte.

A cet égard, M. Ait Taleb a souligné que ledit projet prévoit de définir les catégories d'artistes soumis aux deux systèmes susmentionnés, de déterminer le revenu forfaitaire résultant du dépassement de la limite légale du salaire, et de charger le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication de désigner une autorité de liaison pour fournir à la CNSS les informations nécessaires à l'immatriculation de cette catégorie à la Caisse, et de permettre aux artistes concernés de déposer leur propre demande d'affiliation à la Caisse, et payer les cotisations mensuelles.

Le gouvernement adopte le projet de décret portant prolongation de l'état d’urgence sanitaire au 31 mars 2022

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, a décidé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 mars 2022, en vue d’assurer l’efficience et l’efficacité des mesures prises par les autorités publiques en matière de lutte contre la propagation du covid-19.

Le Conseil a adopté le projet de décret N° 2.22.140, présenté par le ministre de l’intérieur Abdelouafi Laftit, portant prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national en vue de lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce projet de décret vise à prolonger la période de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national du 28 février 2022 à 18 heures jusqu’au jeudi 31 mars 2022 à 18 heures, a précisé le ministre.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Économie et des finances, M. El Hassane Bousselmane a été nommé Directeur de la concurrence, des prix et de la compensation, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Hassan Boukili a été nommé à la tête de la Direction du Grand Maghreb et des affaires de l'Union du Maghreb arabe (UMA), Mme. Nezha Attahar, directrice de la Direction des affaires américaines et M. Fouad Kadmiri, directeur de la Direction des affaires consulaires et sociales, a-t-il ajouté.

MAP 24/02/2022