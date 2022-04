Travaux du conseil de gouvernement du jeudi 21 avril 2021

Hausse des prix: M. Akhannouch appelle à la mise en œuvre de la circulaire 09/2022

Le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a appelé, jeudi à Rabat, à la mise en œuvre de la circulaire 09/2022 en vue d’atténuer l'impact de la hausse des prix, conjuguée à une rareté des matières premières sur les entreprises ayant conclu des transactions dans le cadre de commandes publiques.

Le Chef du gouvernement a invité les ministres à mettre en oeuvre cette circulaire et à résoudre les difficultés des entreprises, en vue de leur permettre de poursuivre leurs activités, de préserver leur compétitivité et de finaliser la réalisation des projets déjà lancés, tout en édictant des mesures face à des circonstances exceptionnelles, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

M. Akhannouch a présenté, lors des travaux du Conseil du gouvernement, la circulaire 09/2022 visant à atténuer l'impact de la hausse des prix, conjuguée à une rareté des matières premières sur les entreprises ayant conclu des transactions dans le cadre de commandes publiques, saluant l'implication des différentes parties prenantes pour surmonter cette conjoncture dont pâtissent les économies mondiale et nationale.

Commandes publiques: des mesures exceptionnelles pour atténuer l'effet de la hausse des prix et de la rareté des matières premières

L'Exécutif a pris des mesures exceptionnelles pour atténuer l'effet de la hausse des prix et de la rareté des matières premières sur les engagements contractuels dans le cadre des commandes publiques, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Au regard de la crise actuelle due au contexte international et de ses répercussions sur la hausse des prix des matières premières et leur rareté dans le secteur de la construction, des travaux et des commandes publiques, M. Akhannouch a publié, lundi dernier, une circulaire pour améliorer les conditions des commandes publiques et garantir la continuité de l'activité des entreprises nationales et leur compétitivité, a fait savoir M. Baitas lors d'un point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Il a, dans ce sens, relevé que ladite circulaire comprend huit axes qui approuvent un ensemble de procédures dans le cadre de la réforme du système des commandes publiques, dont le plus important est l'extension des durées des contrats des commandes publiques en cours, qui ont été conclus pour le compte de l'État et les institutions publiques, en accordant un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à six mois, et en restituant les amendes pour retard appliquées avant la parution de la présente circulaire, qui se sont révélées injustifiées compte tenu de l'allongement des délais, ainsi que de la possibilité de résiliation amiable de l'opération sans associer la résiliation à la confiscation des garanties financières.

La circulaire, a poursuivi le ministre, comprend également le règlement des litiges résultant de la confiscation des garanties financières, et la révision des prix des commandes des travaux, faisant savoir à cet égard que la circulaire a appelé le ministère de l'Équipement et de l'eau à mettre à jour les indicateurs adoptés dans les formules de révision des prix.

En outre, M. Baitas a noté que cette circulaire prévoit aussi d'accélérer le décaissement du montant des travaux sans calculer le montant de la révision des prix et restituer les garanties financières bloquées, ainsi que d'assurer une stricte gestion de la situation en ce qui concerne les commandes en cours, et affectées par la hausse des prix.

Et de préciser que la circulaire vise principalement à permettre aux entreprises nationales de faire face aux circonstances exceptionnelles que connaît le Royaume en raison de la hausse des prix résultant du contexte mondial actuel.

Au début du Conseil, le Chef du gouvernement a abordé la circulaire 09/2022 relative aux mesures exceptionnelles d'atténuation de l'impact de la hausse des prix et de la rareté des matières premières sur les engagements contractuels dans le cadre des commandes publiques, saluant l'implication de diverses parties prenantes pour surmonter cette circonstance difficile à laquelle est confrontée l'économie internationale et nationale, tout en appelant à sa mise en œuvre.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la profession d'agent de voyages

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté un projet de décret n° 2.21.80, portant application de la loi n° 11.16 réglementant la profession d'agent de voyages.

Présenté par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, ce texte s'inscrit dans la poursuite du chantier de la réforme réglementaire de la profession d'agent de voyages, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Cette réforme vise à accompagner l’évolution des habitudes de réservation des voyages, l’émergence de nouveaux acteurs, tels que les agences numériques et l’usage accru des nouvelles technologies d’information et de communication.

Ce projet de décret détermine les procédures et les modalités d’octroi et d’exploitation d’une licence d’agent de voyages, et porte notamment sur la refonte, la simplification et la digitalisation de la procédure d’octroi de cette licence.

Au sujet de l’harmonisation des dispositions du projet de décret avec le chantier de la régionalisation avancée, M. Baitas a expliqué que cela va s’opérer à travers le transfert des compétences de l’administration centrale en matière d’octroi et de retrait d’une licence d’agent de voyages aux services extérieurs du ministère du Tourisme, notant que ces services seront l’acteur principal en matière de gestion de l'ensemble des procédures relatives à cette licence.

Les étudiants inscrits en cycle de bachelor ont été transférés vers d’autres cycles de licence

Les étudiants inscrits en cycle de bachelor ont été transférés vers d’autres cycles de licence, tels que la licence professionnelle, en prenant en compte la volonté de chaque étudiant, a affirmé jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En effet, l'abandon de la réforme du bachelor revient principalement à l’absence d’un cadre juridique et d’un cahier pédagogique, a fait savoir M. Baitas, lors d’un point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de Gouvernement.

Le plan d’action du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation dispose d’une vision et d’une stratégie qui ne correspondent pas certainement à 100 pc avec celles adoptées avec le ministère précédent, a noté le ministre.

Le Gouvernement étudie la possibilité de permettre aux étudiants marocains en Ukraine de poursuivre leurs études dans des pays partenaires

Le Gouvernement étudie la possibilité de permettre aux étudiants marocains en Ukraine, de poursuivre leurs études dans des pays partenaires, a affirmé jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En effet, le Gouvernement étudie les différentes solutions possibles à même de permettre aux étudiants marocains inscrits dans des établissements ukrainiens, de poursuivre leurs études dans des pays partenaires, tels que la Hongrie, la Bulgarie ou encore la Roumanie, tout en prenant en compte les cahiers pédagogiques de chaque Etat, a fait savoir M. Baitas, lors d’un point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de Gouvernement.

Ces pays, poursuit-il, ont exprimé leur volonté d’aider le Maroc, en accueillant ses étudiants et en leur permettant de poursuivre leurs cursus académiques, soulignant que jusqu’au 18 avril, près de 7.206 étudiants marocains en Ukraine se sont inscrits dans la plateforme mise en place par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation dont près de 70% sont inscrit en cycle de médecine, de pharmacie, ou de médecine dentaire.

A rappeler que le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a mis en place le 5 mars dernier une plateforme numérique qui permet aux étudiants et étudiantes marocains d’Ukraine de poursuivre à distance leur cursus interrompu dans ce pays.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au Conseil national de la comptabilité

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n° 2.21.165 complétant le décret n° 2.88.19 (16 novembre 1989), instituant le Conseil national de la comptabilité (CNC).

Présenté par le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lekjaa, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, ce projet vise à compléter l'article 5 du décret n° 2.88.19, afin de donner au président du CNC la prérogative d'émettre des avis ainsi que des recommandations relatives aux normes comptables générales ou sectorielles sur la base des propositions du Comité permanent, à titre provisoire, en cas d'urgence ou d'obstacle entravant la tenue des travaux du CNC, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l’issue du Conseil.

Conseil de gouvernement: adoption d'un projet de décret portant octroi d'indemnités forfaitaires aux conférenciers ayant participé aux manifestations du Haut-commissariat aux anciens résistants

Le Conseil de Gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n°2.22.279 modifiant le décret n°2.03.544 publié le 14 Rabbi 1er 1425 (4 mai 2004) portant octroi d'indemnités forfaitaires aux conférenciers qui participent aux manifestations organisées par le Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et anciens membres de l'Armée de libération, afin de promouvoir l'histoire du mouvement national et de l'Armée de libération et de préserver la mémoire nationale.

Ce projet de décret, qui a été présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, vise à encourager les initiatives visant à mettre en lumière les aspects thématiques des luttes nationales pour réaliser la liberté, l'indépendance et l'unité nationale et à diffuser ses valeurs parmi les jeunes générations, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue de ce Conseil.

M. Baitas a précisé que le quatrième article de ce décret confie à un comité consultatif la mission de veiller sur les publications du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, alors que l'article cinq porte sur l'octroi d’indemnités forfaitaires au profit des membres dudit comité.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au constat du décès et au transport, l'inhumation et l'exhumation des corps

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n°2.22.218 relatif au constat du décès et au transport, l'inhumation et l'exhumation des corps.

Présenté par le ministre de l'Intérieur, ce projet de décret, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant la mise en œuvre des dispositions de la loi n°55.19 relative à la simplification des procédures et démarches administratives, vise à répondre à des problématiques soulevées par les dispositions liées au domaine du décès, dont certaines sont régies par des circulaires ministérielles ou conjointes, d'où la nécessité de les convertir en un texte organique qui puisse être adopté comme référence juridique dans le cadre de la loi précitée, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Le ministre a expliqué que ce projet porte, pour l'essentiel, sur des dispositions d'organisation et d'application en vue d'ouvrir la voie au constat du décès par un médecin exerçant dans le secteur privé, sur la base d'une délégation sanitaire délivrée par le président du conseil de la commune, en cas d'absence du médecin ou de l'infirmier relevant du bureau communal d'hygiène ou d'un médecin du secteur public.

Ce projet de décret, qui porte également annulation du constat du décès par les agents des autorités locales, tend à simplifier les démarches et les procédures administratives liées au constat du décès ainsi qu'au transport, l'inhumation et l'exhumation des corps, a ajouté le ministre.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Mme Sanaa Zebakh a été nommée directrice de la coopération et des partenariats, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, M. Ibrahim Benmoussa a été nommé directeur de la convergence des politiques publiques, tandis qu’au niveau du ministère de la justice, M. Othmane Abid a été nommé directeur de la législation, a-t-il ajouté.

MAP 21/04/2022