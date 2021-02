Un site d'information chilien met en avant l’engagement du Maroc en faveur de l’intégration économique en Afrique

Le site d’information chilien Elperiodista.cl a mis en avant l’attachement du Maroc en faveur de l’intégration économique en Afrique et à la promotion de la coopération sud-sud, un engagement réitéré lors de la 38-ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union Africaine.

Le Royaume a de nouveau fait preuve de cet engagement lors de cette réunion, au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a plaidé pour un système continental de surveillance génomique pour lutter contre le Covid-19, a écrit le média électronique.



Ainsi, le Maroc a renouvelé son engagement pour le développement de l'Afrique et son "profond attachement à contribuer à toutes les initiatives pertinentes à cet égard, au niveau continental, régional et bilatéral", a souligné la même source.



Le ministre a noté que l'économie inclusive s'érige aujourd'hui comme un "paradigme nécessaire à la relance économique post-covid", relevant, à cet égard, que la pandémie, en impactant l'ensemble des pays à des degrés différents, "a creusé les inégalités socioéconomiques des pays africains", rapporte la publication.



Et le site d’information de souligner que l'incertitude instaurée par cette pandémie exige d'adopter, sur l'ensemble des chaînes de valeurs, des stratégies qui permettraient la mise en place d'écosystèmes inclusifs porteurs de valeur ajoutée et bénéfiques à tous, comme relevé par M. Bourita.



Dans ce sillage, le ministre a fait observer qu’en favorisant les partenariats publics-privés (PPP), l'AIMEC permettrait la facilitation de l'échange des meilleures pratiques sur le continent africain pour soutenir des entreprises et marchés inclusifs.



Le média chilien a également mis en avant la promotion par le Maroc de la coopération Sud-Sud, une démarche que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, n'a eu de cesse de promouvoir.



Pour M. Bourita, ajoute Elperiodista, cette intégration "n'a de sens que si elle apporte des solutions aux défis sociaux et économiques auxquels font face nos pays frères en termes d'énergies, de sécurité alimentaire, de financement, de commerce et d'investissements".



Le site d’information a souligné l'appel du Maroc à un plan de renforcement des capacités continentales en matière de réponse au Covid-19 qui permettrait de détecter l'apparition d'éventuelles souches mutantes et d'évaluer leur impact sur la transmissibilité et la résistance aux vaccins.



Pour M. Bourita, la pandémie agit comme un facteur aggravant qui exalte et exacerbe les fragilités et les inégalités, précise la même source. Dès les premiers mois de la pandémie, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à la consécration d'une gestion africaine de la crise, a indiqué M. Bourita, notant qu’à travers une série d'entretiens téléphoniques avec plusieurs Chefs d'Etat africains frères, le Souverain a favorisé une réponse concertée, solidaire et ambitieuse à l'échelle continentale, couvrant l'ensemble des maillons de la crise liée à la Covid-19.

MAP: 05/02/2021