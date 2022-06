Une délégation économique polonaise prospecte les opportunités d'investissement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Une délégation économique polonaise effectue, du 27 au 30 juin, une visite à Laâyoune-Sakia El Hamra, en vue d’explorer les opportunités d’investissement qu’offre cette région.

Lors d’une rencontre tenue mardi avec le secrétaire général de la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Ibrahim Boutmilat, les membres de la délégation du groupe polonais Oknoplast, leader européen dans la fabrication des fenêtres et portes PVC, ont mis en évidence les opportunités d’investissement dans cette région qui jouit d’importantes potentialités en termes de qualité d’infrastructures et de secteurs productifs.

Cette rencontre a également été l'occasion de souligner le rôle pivot du Royaume, eu égard ses deux façades maritimes et sa position géographique stratégique reliant l'Europe à la profondeur africaine, en plus des ressources humaines qualifiées.

De même, les membres de la délégation polonaise ont tenu une rencontre avec le directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui a été marquée par une projection vidéo mettant l'accent sur les réalisations accomplies dans la région, plus particulièrement dans les domaines sociaux, et les grands projets d’investissement programmés, notamment dans les secteurs portuaire, d’agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables.

Dans une déclaration à la presse, le directeur du CRI, Mohammed Jifer, a fait remarquer que la visite de ce groupe polonais "met en évidence l'attractivité croissante des provinces du Sud du Royaume en terme d'investissement étranger du secteur privé, notamment des pays européens".

M. Jifer a, dans ce sens, noté que la visite de cette délégation économique étrangère à cette région prometteuse, s'inscrit dans le cadre de la dynamique économique et l’attractivité territoriale des investissements, conformément à la vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI, visant à faire des provinces du Sud une locomotive du développement aux niveaux régional et continental.

Pour sa part, le président du groupe Oknoplast, Mikolaj Placek, a exprimé le grand intérêt du Conseil d'administration de ce groupe au marché marocain et à l’investissement dans le Royaume, notant qu'un projet d’investissement sera lancé en matière de fabrication des fenêtres et portes PVC, dans le cadre d’un projet commun avec un partenaire marocain.

"Nous sommes une société polonaise, leader en Europe et présente dans 19 pays, aux États-Unis et au Canada et nous œuvrons à se positionner dans le marché africain prometteur", a souligné le président du groupe Oknoplast qui a été accompagné d’une importante délégation dont le directeur financier du groupe, Damian Szatan.

M. Placek a également salué les efforts de l’ambassadeur du Royaume en Pologne, Abderrahim Atmoun, ayant permis au groupe polonais Oknoplast d’accéder au marché marocain et de s’arrêter de visu sur les potentialités d’investissement dans les provinces du Sud du Royaume.

A noter que l’entreprise Oknoplast avait matérialisé sa décision d’investir dans les provinces du Sud, lors d’une réunion de travail tenue avec l’ambassadeur du Royaume en Pologne, Abderrahim Atmoun le 04 décembre 2021.

La société Oknoplast figure parmi les leaders européens du marché des fabricants de fenêtres en PVC. Oknoplast est notamment présente, outre la Pologne, en France, en Allemagne, en Italie, en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie.

MAP 28/06/2022