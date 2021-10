M. Bensaid s'entretient avec une délégation du Comité juif américain

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohamed Mehdi Bensaid s'est entretenu, mardi à Rabat, avec une délégation du Comité juif américain.

Au cours de leur rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de développer la coopération bilatérale, fortement soutenue par le Comité, particulièrement en matière de préservation de la paix et de la stabilité, et de développement du Moyen-Orient.

M. Bensaid et la délégation du Comité juif américain ont également passé en revue les efforts du Maroc pour la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et évoqué nombre de questions régionales et internationales.

Le rôle de la culture, du développement économique et du développement des compétences des jeunes a été aussi au centre des discussions.

MAP 27/10/2021