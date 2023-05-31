أشغال الدورة الأولى لمعرض "جيتكس إفريقيا المغرب" بمراكش

افتتحت، يوم الأربعاء، بمراكش، أشغال الدورة الأولى لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، بمشاركة أزيد من 900 عارض وشركة ناشئة، وكذا وفود من 95 بلدا.

وتميز حفل افتتاح هذا الحدث الكبير، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الخصوص، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عمر سلطان العلماء، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني.

ويجمع هذا اللقاء، المنظم من قبل وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مسؤولين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب القرار السياسي، ومستثمرين وجامعيين، على مدى ثلاثة أيام، من التبادلات المكثفة بين القطاعين العام والخاص، حول أكبر الاقتصادات الرقمية عالميا في المستقبل.

ويشكل معرض “جيتكس إفريقيا المغرب” مبادرة لمعرض “جيتكس غلوبال” في دبي، وهو أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة المصنف كأفضل معرض عالمي لقادة العالم في المجال التكنولوجي. وحظي المغرب بفرصة احتضان الدورة الأولى من هذا الحدث البارز، لتؤكد التزامه بتسريع تطوير البنيات التحتية الرقمية بإفريقيا.

ويندرج هذا الحدث البارز، أيضا، ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب في المجال الرقمي، والإسهام في إشعاع القارة الإفريقية على الصعيد الدولي، على اعتبار أنه يروم النهوض بالابتكار التكنولوجي متعدد القطاعات والتحول الرقمي بإفريقيا.

كما سيعزز معرض “جيتكس إفريقيا 2023” التقدم الذي تم إحرازه في استراتيجية التطور الرقمي للمغرب ، وسيرسخ مكانته من بين البلدان الإفريقية الثلاثة الأولى المتوفرة على أفضل البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سيشكل فرصة لتسليط الضوء على مكانته باعتباره أحد أسواق الاتصالات الأكثر تقدما بالقارة.

وفي إطار جهود الاتحاد الافريقي من أجل توحيد القارة في إطار سوق رقمية موحدة آمنة بحلول عام 2030، سيناقش عارضو “جيتكس إفريقيا” التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة، من قبيل زيادة معدلات الربط بشبكة الإنترنت والتكاثر المذهل للشركات الناشئة، إضافة إلى تطور الذكاء الاصطناعي وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية.

وقد عبر الفاعلون الرئيسيون في قطاع التكنولوجيا بالمغرب عن انخراطهم في هذا المؤتمر الاقتصادي الهام ، وفقا لتوجهات المشروع الاقتصادي الوطني للمملكة، والذي يهدف إلى توجيه 60 بالمئة من استثماراتها الأجنبية نحو إفريقيا.

ومن المنتظر أن تهيمن الحوارات حول الريادة واللقاءات التي تتمحور حول النتائج خلال “جيتكس إفريقيا المغرب”، بفضل برنامج مؤتمرات قوية، ومتعدد القطاعات، ولاسيما قمة “جيتكس إفريقيا الرقمية”، و”منتدى جيتكس إفريقيا” لرواد الأعمال.

وستجمع قمة “جيتكس إفريقيا الرقمية” أكثر من 250 من قادة القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار السياسي، ومستثمرين وأكاديميين، للدفع في اتجاه تحول إفريقيا إلى سوق رقمية موحدة.

وتتنوع المواضيع الرئيسية خلال منتدى الحوار، والتبادل والتعاون الأكثر تأثيرا في العالم، بين تحليل الحالة الراهنة للاقتصاد الرقمي للقارة، إلى تسريع تطوير بنية تحتية عمومية رقمية مندمجة وشاملة.

(ومع 31/05/2023)