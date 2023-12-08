إعادة انتخاب المغرب بروما في مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي

أعيد انتخاب المغرب، يوم الخميس بمقر منظمة الأغذية والزراعة بروما، بالإجماع، ممثلا للقائمة "أ" (الدول الإفريقية) في مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي لولاية مدتها سنة.

وذكرت التمثيلية الدائمة للمملكة المغربية بروما، بأن تجديد ولاية المغرب، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا، يجدد الثقة التي تتمتع بها المملكة في مجال مكافحة الجوع وسوء التغذية بإفريقيا، ويؤكد التزام المملكة بتعزيز الأمن الغذائي والإجراءات الإنسانية على نطاق عالمي.

وجرت هذه الانتخابات خلال الدورة 174 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التي تنعقد في الفترة من 4 إلى 8 دجنبر 2023.

ويعد المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي منذ دجنبر 2020 ويشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، حيث يتولى دور المنسق للبلدان الإفريقية داخل مكتب المجلس.

ويضطلع المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، باعتباره الهيئة الإدارية لأكبر وكالة إنسانية مخصصة لإنقاذ الأرواح في أوقات الأزمات، بدور حاسم في وضع الخطط الاستراتيجية لمساعدة البلدان على الاستجابة لاحتياجاتها في مجال الغذاء والتغذية، مع تعزيز قدرة المجتمعات المتضررة من الأزمات وتأثيرات تغير المناخ على الصمود.

(ومع 07.12.2023)