استفادة نحو 76 ألف أرملة وقرابة 126 ألف يتيم من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، أن عدد المستفيدات من صندوق دعم الأرامل بلغ 75 ألف و868 أرملة و125 ألف و989 يتيم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، باعتمادات بلغت 130 مليون و590 ألف درهم.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، أن عدد المستفيدات من صندوق دعم الأرامل بلغ 75 ألف و868 أرملة و125 ألف و989 يتيم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، باعتمادات بلغت 130 مليون و590 ألف درهم.

وأضاف السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن عدد المستفيدات من صندوق دعم الأرامل بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022 ما مجموعه 74 ألف و851 أرملة و121 ألف و350 طفل يتيم، بما مجموعه 127 مليون و417 ألف و500 درهم.

وأكد الوزير استمرار استفادة جميع السيدات اللواتي كن يستفدن من الصندوق، مبزرا أن وتيرة الاستفادة في تصاعد كلما كانت الحاجة إلى الصندوق.

يذكر أن مجلس الحكومة كان صادق يوم 6 أبريل الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس.

كما يأتي مشروع المرسوم ذاته في إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ومع 20 أبريل 2023