الجمعة 29 غشت 2025

افتتحت، مساء الخميس 28 غشت بأكادير، تظاهرة فنية تشاركية، وذلك تحت شعار "أجي نرسمو" .

وتشكل هذه التظاهرة، الموجهة للعموم، مناسبة فنية ومجتمعية مفتوحة أمام مختلف الفئات العمرية، حيث يؤطرها نخبة من الفنانين التشكيليين، من بينهم: حافيظ مربو، سميرة آيت لمعلم، لحسن عاشيق، وعبد العزيز اصالح.

ويقدم هذا الحدث، الممتد على مدى ثلاثة أيام، ورشات إبداعية وبرنامجا متنوعا يتضمن على الخصوص "فضاء إبداع الشباب" المخصص لورشات الفنون التشكيلية والمعرض الجماعي للأعمال المنجزة.

كما يشمل البرنامج "ركن الفنانين الصغار"، الذي يقترح على الأطفال أنشطة تربوية وترفيهية مرتبطة بالرسم والحكي والخيال الإبداعي، فضلا عن "مكعب التعبير" الذي يشكل تركيبا فنيا جماعيا مكرسا للرسم واللون والتعبير الحر.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار البرنامج الثقافي الصيفي 2025 لجماعة أكادير، حيث يقترح أيضا "سبورة الأحلام"، وهي فضاء تشاركي مفتوح أمام الجميع للتعبير بالطباشير، إضافة إلى "منتدى الحوار الفني" الذي يتيح لقاءات مباشرة بين الجمهور والفنانين حول مكانة الفن في الفضاء العام.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير هذه التظاهرة، عبد العزيز أصلحة، أن هذا الحدث يروم تثمين الفضاء العام كإطار للإبداع والحوار واللقاء، وتشجيع مختلف مكونات المجتمع على الانخراط في تجربة فنية جماعية حاملة لقيم الانفتاح والابتكار.

(ومع: 29 غشت 2025)

