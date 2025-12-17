الخميس 18 دجنبر 2025

أفادت معطيات لوزارة الداخلية بأنه تمت تعبئة وسائل مهمة من أجل مساعدة الساكنة المتضررة من موجة البرد ب 28 عمالة وإقليما، تغطي 243 جماعة و2018 منطقة ودوارا.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن 1482 منطقة، ما يمثل في المجموع 73,4 بالمائة، تقع على ارتفاع يتراوح ما بين 1500 و 2499 مترا، في حين أن 29 منطقة (1,4 بالمائة) توجد على ارتفاع يفوق 2500 متر.

وفي هذا الإطار، تم تأمين متابعة وتكفل بالفئات الهشة، بما في ذلك 665 شخصا بدون مأوى قار، و2790 سيدة حامل، و18 ألفا و722 مسنا.

وبخصوص الموارد التي تمت تعبئتها، فقد تمت برمجة توزيع حوالي 4540 طنا من حطب التدفئة و10 آلاف و421 فرنا محسنا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية.

وخلص البلاغ إلى أنه تمت، أيضا، تعبئة 1024 كاسحة ثلج، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، ووضعها مسبقا على طول المحاور الطرقية، وذلك لضمان التدخل السريع والحيلولة دون أي عزلة للمناطق المعنية.

(ومع: 17 دجنبر 2025)

