الخميس 18 دجنبر 2025

يمتلك المغرب ستة عشر عنصرا مدرجا ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وتغطي هذه العناصر المسجلة مجالات متعددة، من فنون الأداء إلى الممارسات الاجتماعية، مرورا بفن الطبخ والصناعة التقليدية.

وبينما يتفرد المغرب ببعض هذه العادات والمعارف، فإن أخرى تندرج ضمن تراث مشترك تنتشر مظاهره في عدد من بلدان الفضاء المتوسطي على وجه الخصوص.

في ما يلي العناصر الوطنية المدرجة على قائمة اليونسكو:

2008: موسم طانطان

2008: الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا

2012: مهرجان حب الملوك بصفرو

2014: الأركان، ممارسات ومعارف مرتبطة بشجرة الأركان

2017: رقصة "تاسكيوين" لمنطقة غرب الاطلس الكبير (لائحة التراث الثقافي غير المادي الذي يتطلب حماية عاجلة من قبل اليونسكو)

2019: موسيقى كناوة

2021: التبوريدة

2023: الملحون، فن شعري-موسيقي شعبي

2025: القفطان المغربي: فن وعادات ومهارات

العناصر متعددة الجنسيات:

2013: الحمية المتوسطية

2020: "المعارف والممارسات المرتبطة بإعداد وتناول الكسكس

2021: الصقارة، تراث إنساني حي

2021: الخط العربي، المعارف والمهارات والممارسات

2022: المعارف والممارسات والعادات والمهارات المرتبطة بالنخيل

2023: الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن.. النحاس والفضة والذهب

2024: الحناء: الطقوس، المهارات والممارسات الاجتماعية

(ومع: 18 دجنبر 2025)