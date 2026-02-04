Logo Logo
أزيد من 27 ألف طفل في وضعية إعاقة استفادوا من برنامج دعم التمدرس في سنة 2025

أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، يوم الاثنين أن 27 ألفا و642 طفلا وطفلة استفادوا من برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة.

وأضاف كاتب الدولة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول "تحسين ظروف تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة"، أن دعم تمدرس هؤلاء الأطفال يتم في إطار شراكة مع 437 جمعية من النسيج النشيط في مجال الإعاقة، وبدعم مالي يصل إلى 1200 درهم شهريا لكل طفل، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج انتقلت من 166 مليون درهم سنة 2021 إلى 396 مليون درهم في 2025.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به التعاون الوطني باعتباره الذراع التنفيذي للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، إلى جانب الجمعيات الشريكة التي تقوم بعمل مهم، مؤكدا أن البرنامج يركز بالأساس على التأهيل والإدماج الاجتماعي، ولا يندرج ضمن التمدرس الذي يظل من اختصاص وزارة التربية الوطنية، باعتباره حقا مكفولا بموجب الدستور والقوانين والاتفاقيات.

وأبرز أن تدخلات المراكز المعنية تشمل تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم مشاركتهم الاجتماعية، والتأهيل وتقديم خدمات شبه طبية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي.

(ومع: 03 فبراير 2025)
 

آخر الأخبار

تنسيق قطاعي شامل وتعبئة استباقية للسلطات العمومية لمواجهة الوضعية الاستثنائية الناجمة عن التقلبات المناخية

قطاع الخدمات: محرك رئيسي لخلق فرص الشغل بالمغرب سنة 2025

برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بتارودانت: الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات اقتراح مشاريع برسم سنة 2026

المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة بمدينة القصر الكبير

سد المختار السوسي بتارودانت.. منشأة مائية مهيكلة لدعم الأمن المائي بجهة سوس-ماسة

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي