أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة تارودانت، عن طلب اقتراح مشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، "محور تحسين الدخل".

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء من خلال تمكين التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي من ولوج الدعم المالي والتقني، لتثمين سلاسل الإنتاج المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

ويشمل الدعم المخصص تمويلا ماليا بحد أقصى 200 ألف درهم لكل مشروع، تمثل 90 بالمائة من التكلفة الإجمالية، بينما يتعين على صاحب المشروع المساهمة بنسبة 10 بالمائة كحد أدنى. كما يوفر البرنامج مواكبة تقنية وتأطيرا من أجل دعم حاملي الأفكار وتأهيل مشاريعهم، بالشراكة مع المصالح الحكومية المعنية.

ويستهدف هذا البرنامج التعاونيات واتحاداتها، فضلا عن المجموعات ذات النفع الاقتصادي النسوية أو الشبابية، شرط أن تتجاوز نسبة المستفيدات النساء 50 بالمائة وأن تكون منتظمة وفق مقتضيات القانون 112–12.

وتشمل مجالات المشاريع المؤهلة تلك ذات المردود العالي والقادرة على خلق فرص شغل حقيقية، إضافة إلى المشاريع المدرة للدخل المرتبطة بنتائج دراسات سلاسل الإنتاج في مجالات الفلاحة، الصناعة التقليدية، السياحة والخدمات.

ويشكل ملف طلب الدعم من جملة من الوثائق، من بينها: طلب موجه إلى عامل الإقليم، شهادة عدم مزاولة أي نشاط مهني عمومي أو خاص، الملف القانوني والمالي للهيئة الحاملة للمشروع، الدراسة التقنية والمالية للمشروع، بطاقة المشروع وفق النموذج المعتمد، إضافة إلى الحالة المالية للهيئة للسنة الماضية مصادق عليها، إلى جانب مستندات داعمة توضح فكرة المشروع.

كما يشمل مسار الانتقاء مرحلتين أساسيتين، حيث تستفيد المشاريع المقترحة خلال المرحلة الأولى من تكوينات ومواكبة تقنية لإعداد الملفات، قبل أن تعرض في مرحلة لاحقة أمام اللجنة الإقليمية لمزيد من الدراسة والتقييم، بهدف انتقاء المشاريع التي تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة.

وأفادت عمالة تارودانت أن الوثائق الخاصة بطلب الدعم متاحة لدى قسم العمل الاجتماعي بدار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يمكن تحميلها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالشباب أو بواسطة رمز الاستجابة السريع (QR Code). وتم تحديد آخر أجل لإيداع الملفات بمكتب الضبط بعمالة الإقليم في 27 فبراير 2026.

(ومع: 04 فبراير 2025)