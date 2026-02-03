الثلاثاء 3 فبراير 2026

استفاد حوالي 6 آلاف من الشباب حاملي أفكار المشاريع بإقليم خنيفرة، من سلسلة لقاءات تحسيسية، تروم تعزيز فرص الإدماج الاقتصادي، وتشجيع المبادرة المقاولاتية بالإقليم.

وتندرج هذه اللقاءات التحسيسية، التي نظمتها جمعية "خنيفرة مبادرة"، بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، في الفترة الممتدة من 21 يناير الماضي إلى 02 فبراير الجاري، ضمن برنامج استهدف مختلف جماعات الإقليم.

وهمت هذه المبادرة التواصل المباشر مع شباب الإقليم، خاصة المنحدرين من العالم القروي، من حاملي أفكار المشاريع، من أجل تحفيزهم على عرض مؤهلاتهم وطرح تساؤلاتهم المرتبطة بإحداث مشاريع مدرة للدخل.

ويسعى منظمو هذه القافلة التحسيسية إلى ضمان انخراط واسع لشباب الإقليم، المنتمين إلى 22 جماعة ترابية، من خلال ورشات للتوعية والتحسيس حول المبادرات المحدثة للثروات وفرص الشغل، بما يساهم في تثمين الإمكانات والمؤهلات المحلية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت سهيلة الغزال، ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة، أن الإقليم عرف تنظيم عدة لقاءات تحسيسية لفائدة شباب الإقليم، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وأضافت أن هذه اللقاءات مكنت من استقطاب الفئات المستوفية للشروط للاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر التعريف بالخدمات المتاحة لفائدة حاملي أفكار المشاريع، مبرزة أن إحداث منصات الشباب الأربع بالإقليم يندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما البرنامج الخاص بتحسين دخل الشباب والإدماج الاقتصادي والتضامني.

من جهتهم، أفاد عدد من المشاركين بأن هذه اللقاءات مكنتهم من التعرف على الشروط والمعايير المطلوبة، ونوعية المشاريع القابلة للمواكبة، إضافة إلى منهجية الاشتغال والخدمات التي يقدمها شركاء البرنامج، خاصة في ما يتعلق بالتأطير والمواكبة القبلية والبعدية.

كما أشاروا إلى أن هذه القافلة شكلت فرصة لطرح تساؤلاتهم واستعراض أفكارهم وطموحاتهم، والاستفادة من استشارات مباشرة، بما يعزز فرص إحداث مشاريع مدرة للدخل ويكرس الحس المقاولاتي لدى الشباب.

وتجسد هذه المبادرات التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة بدعم الإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال مقاربة تشاركية تروم مواكبة حاملي المشاريع، وتقريب المعلومة من شباب العالم القروي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم.

