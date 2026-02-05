الخميس 5 فبراير 2026

تم إحداث ما مجموعه 6803 مقاولات جديدة إلى غاية متم نونبر 2025 على مستوى جهة سوس-ماسة، وذلك حسب ما أورده المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأشار المكتب، في تقرير دوري تضمنته لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات التي ي عدها المكتب، إلى أن هذه الكيانات الاقتصادية المحدثة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الماضية تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (4381 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (2422 مقاولة).

وأضاف المصدر ذاته أن عدد المقاولات المحدثة ضمن فئة الأشخاص الاعتباريين سجل ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها حتى متم نونبر المنصرم 100 ألف و 776 مقاولة تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (72 ألف و 442 مقاولة)، والأشخاص الذاتيين (28 ألف و334 مقاولة).

وعلى مستوى التوزيع الجهوي، احتلت جهة سوس-ماسة المرتبة الخامسة في ترتيب تتصدره جهة الدار البيضاء-سطات بـ31.361 مقاولة محدثة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (13.935)، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة (12.872)، وجهة مراكش-آسفي (11.367).

وي ظهر التوزيع القطاعي هيمنة قطاع التجارة على حصة 35,75 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، تليه قطاعات البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,71 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,6 في المائة)، والنقل (7,69 في المائة)، والصناعة (7,02 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,68 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (2,91 في المائة)، والأنشطة المالية (1,84 في المائة) والفلاحة والصيد (1,79 في المائة).

(ومع: 05 فبراير 2025)