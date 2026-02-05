الخميس 5 فبراير 2026

مكنت الجهود المسترسلة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحسيمة، بتعاون مع السلطات المحلية وباقي المتدخلين، من إعادة فتح عدد من المحاور الطرقية أمام حركة السير، بعدما تسببت الثلوج والسيول وانجراف التربة في إغلاقها مؤقتا.

على مستوى الطريق الوطنية رقم 8، تضررت ثلاثة مقاطع طرقية تابعة لدائرة ترجيست، تربط بين الجماعة الترابية بني أحمد إموكزان بالجماعة الترابية تابرانت بفعل انجراف التربة جراء السيول القوية التي عرفتها المنطقة، فيما تم تسجيل تضرر 16 مقطعا طرقيا بدائرة كتامة، لاسيما على مستوى الطريق الجهوية رقم 509، بسبب الأمطار.

ونتيجة لهذه الوضعية ولضمان استمرار حركة السير بالمحاور الطرقية المتضررة تدخلت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بالحسيمة، بشكل عاجل منذ بداية هذه الاضطرابات الجوية، لتأمين حركة السير وضمان استمرارية التنقل، حيث شملت تدخلاتها إزالة الأتربة، ووضع علامات التشوير التحذيرية، إضافة إلى برمجة أشغال لتطهير المنشآت المائية المتضررة لتفادي أي انقطاع محتمل.

في هذا السياق، أكد يوسف السحيمي، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، أن إقليم الحسيمة عرف تساقطات مطرية استثنائية، خاصة بالجماعات الترابية التابعة لدائرتي كتامة وتارجيست، ما أدى لتضرر بعض أجزاء البنية التحتية، سواء على مستوى الطرق المصنفة أو المسالك غير المصنفة.

وأضاف المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصالح المديرية، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والدرك الملكي، تمكنت من تسريع إعادة فتح الطرقات المتضررة بفضل فعالية عمليات التدخل، مع الإبقاء على اليقظة الضرورية بسبب استمرار الاضطرابات الجوية، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بإشارات السلامة الموضوعة في عين المكان.

لإنجاز المهمة، عبأت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بالحسيمة 4 شاحنات كاسحة للثلوج، وآلتين لتسوية الأتربة، وجرافة واحدة، كما حشدت 11 آلية متنقلة و4 شاحنات إضافية لمعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات والسيول، من خلال إزالة الأتربة، وفتح الخنادق، وإرجاع حركة السير.

كما عرفت العديد من الجماعات الترابية الجبلية بإقليم الحسيمة، حالات لانجراف التربة، بسبب السيول المائية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وهو الأمر الذي تسبب خلال الأيام الماضية في إغلاق العديد من المسالك، والتي عملت السلطات الإقليمية والمحلية على تعبئة المتدخلين لمعالجة الانجرافات.

ومنذ مساء يوم أمس الثلاثاء، تعرف الجماعات الترابية الجبلية بدائرتي تارجيست وكتامة بإقليم الحسيمة، تساقطات ثلجية كثيفة تسببت في إغلاق بعض المقاطع الطرقية، ومكنت الجهود المبذولة والتدخل الميداني السريع، من إزاحة الثلوج والأتربة والصخور، وإعادة فتح الطرق المتضررة.

(ومع: 05 فبراير 2025)