المرصد المغربي للطلبيات العمومية يطلق موقعه الإلكتروني

الخميس 5 فبراير 2026

أعلن المرصد المغربي للطلبيات العمومية عن إطلاق موقعه الإلكتروني، الذي يمكن الولوج إليه عبر الرابط (https://omcp.tgr.gov.ma).

وذكر بلاغ للخزينة العامة للمملكة أن إطلاق هذا الموقع الإلكتروني يندرج في إطار إستراتيجية المرصد الرامية للانفتاح على الصعيدين الوطني والدولي، لافتا إلى أن الموقع متاح بأربع لغات؛ وهي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، بهدف ضمان ولوجية واسعة وشاملة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعدد اللغوي يجسد التزام المرصد المغربي للطلبيات العمومية بمبادئ الانفتاح والشفافية وتقاسم المعلومة.

ويعتمد الموقع الإلكتروني للمرصد تصميما بصريا متناسقا، وهيكلة ترتكز على محاور موضوعاتية رئيسية تضم أنشطة المرصد وأعماله، بالإضافة إلى منشوراته، بما يضمن وضوح المحتوى وسهولة التصفح.

ويتم إغناء محتوى الموقع باستمرار تماشيا مع وتيرة إنتاجات المرصد، والتي تشمل التقارير الإحصائية، ومؤشرات الأداء، والإصدارات الدورية، والدراسات الموضوعاتية، وكذا الدلائل العملية.

وأشار البلاغ إلى أن المرصد المغربي للطلبيات العمومية أحدث بموجب المرسوم رقم 2.22.78 الصادر في 22 أبريل 2024، ويوجد مقره بالخزينة العامة للمملكة، وذلك طبقا للمادة 158 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 08 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية.

ويندرج إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية في إطار تكريس "الحق في الحصول على المعلومة"، الذي أقره دستور 2011 كحق دستوري. كما يشكل المرصد آلية لتعزيز الشفافية في مجال الطلبيات العمومية، ولا سيما من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والبيانات ذات الصلة.

(ومع: 04 فبراير 2025)