الأربعاء 7 يناير 2026

أعدت جماعة أكادير برنامجا غنيا ومتنوعا من الأنشطة والفعاليات للاحتفال برأس السنة الأمازيغية (إيض يناير 2976).

وستعيش عاصمة سوس في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 يناير الجاري، على إيقاع برنامج متنوع يجمع بين الثقافة والفن والتراث، حيث ستحتضن مختلف فضاءات المدينة ندوات فكرية، وسهرات فنية وعروضا موسيقية، إلى جانب معارض للمنتوجات الحرفية والمجالية، وبرامج موجهة للأطفال والأسرة، وفق بلاغ لجماعة أكادير.

وبالإضافة إلى الطابع الاحتفالي، يضيف المصدر ذاته، يشكل هذا الموعد الثقافي محطة سنوية متجددة لتثمين الثقافة الأمازيغية وتعزيز إشعاعها، وترسيخ الذاكرة الجماعية، وتأكيد مكانة أكادير كعاصمة للثقافة الأمازيغية وفضاء للاحتفاء بقيم الأصالة والانفتاح.

وتنظم هذه الاحتفالات بشراكة مع ولاية جهة سوس-ماسة، و مجلس جهة سوس-ماسة، والمجلس الجهوي للسياحة، وجمعية مهرجان تيميتار.

(ومع: 07 يناير2025)