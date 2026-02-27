الخميس 26 فبراير 2026

أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، والشباك الوطني الوحيد لإجراءات التجارة الخارجية، يوم الخميس، عن تنظيم الدورة الرابعة من هاكاثون "تحدي الميناء الذكي 2026".

وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الدورة التي تندرج في إطار الرؤية الملكية من أجل تنمية مشتركة وتضامنية، تطمح إلى ترسيخ مكانة المغرب كمركز يربط الطموحات المينائية والبحرية للقارة.

ويضع هذا الحدث الدولي للابتكار المفتوح القارة الإفريقية في صلب اهتماماته هذه السنة، إذ يسعى ليكون رافعة ملموسة لتسريع الاندماج الاقتصادي واللوجيستي الإفريقي، عبر التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال دعوة موانئ القارة لتصبح جهات راعية للابتكار.

ويهدف هذا الهاكاثون المفتوح في وجه الشركات الناشئة والباحثين والطلبة والمقاولات المبتكرة إلى بلورة حلول مبتكرة تستجيب للتحديات المينائية واللوجستية الكبرى، ضمن ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في "التنمية المستدامة والانتقال الطاقي"، و"الأداء المينائي"، و"تسهيل التجارة".

وبحسب الجهة المنظمة، فإن هذه النسخة الرابعة لا تقتصر على كونها مسابقة للأفكار، بل تعتمد مسارا مهيكلا، يمتد من تحديد التحديات، مرورا بالابتكار المشترك لحلول ملموسة مع خبراء الموانئ والتجارة الخارجية، ووصولا إلى يوم العرض النهائي.

ويتمثل الهدف في مواكبة حاملي المشاريع لاختبار حلولهم في قطاعي الموانئ واللوجستيك، وذلك في ظروف واقعية.

وخلص المصدر ذاته إلى أن التسجيل يتم عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي: https://www.portnet.ma/fr/web/innovation/smart-port-challenge-2026

(ومع: 26 فبراير 2026)