أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان عن إطلاق طلب اقتراح مشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2026، وذلك ضمن محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتعلق بتثمين سلاسل الإنتاج المحلية، في سياق تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل المرحلة الثالثة من البرنامج الثالث للمبادرة، الرامي إلى تحسين الدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال دعم التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، والمساهمة في خلق فرص الشغل على مستوى عمالة أكادير إداوتنان.

ويهم طلب اقتراح المشاريع عددا من سلاسل الإنتاج المحلية، تشمل مجالات السياحة، لاسيما التراث اللامادي والسياحة الجبلية والقروية، إضافة إلى قطاع الفلاحة (النباتات العطرية والطبية، تربية الدجاج البلدي وإنتاج بيضه، تربية وتثمين سلالات الماعز المحلية، إنتاج الموز، الزراعة العضوية، إنتاج جبن الماعز، وزراعة الصبار). كما يشمل الصيد البحري التقليدي والصناعة التقليدية المحلية، بما في ذلك الخشب والجلد والحدادة والقصب وصناعة الحلي.

ويهدف البرنامج إلى مواكبة حاملي المشاريع عبر تقديم دعم تقني خلال مرحلتي الإعداد والتنفيذ، فضلا عن دعم مالي مخصص لسلاسل الإنتاج المحلية، بسقف محدد في 200 ألف درهم، يمثل ما يصل إلى 90 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، على أن تغطي الجهة الحاملة نسبة 10 في المائة المتبقية كمساهمة ذاتية.

وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، يشترط أن تضم التعاونيات ما لا يقل عن خمسة منخرطين، على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 50 في المائة، مع توفير منصب شغل فعلي مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والالتزام بمقتضيات القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، واحترام المعايير الاجتماعية والبيئية.

وتعتمد عملية الانتقاء على مجموعة من المعايير، من بينها سن حاملي المشاريع (بين 18 و35 سنة)، ومدى ارتباط المشروع بأولويات التنمية الاقتصادية بالإقليم، والجدوى التقنية والمالية والتجارية، وقدرته على تحسين الدخل وخلق فرص الشغل، فضلا عن الطابع المبتكر للمبادرة وتوازن ميزانيتها.

وأشار الإعلان إلى أن سحب ملفات الترشيح يتم عبر الموقع الرسمي للمبادرة ( http://www.agadir-indh.gov.ma ) أو بمقر عمالة أكادير إداوتنان (قسم العمل الاجتماعي)، على أن تودع الملفات وجوبا لدى مكتب الضبط بالعمالة، وذلك إلى غاية 23 مارس المقبل.

