الثلاثاء 13 يناير 2026

إنضمت مدينة الدار البيضاء، بشكل رسمي، إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، في خطوة تعكس التزام العاصمة الاقتصادية بتعزيز مبدأ "التعلم مدى الحياة"، وتكريس المعرفة كحق مشترك في خدمة جميع المواطنات والمواطنين.

وذكر بلاغ لجماعة الدارالبيضاء، أنه بانضمامها إلى هذا المحفل الدولي، تصطف المدينة إلى جانب نخبة من المدن العالمية التي تنهج سياسات عمومية مبتكرة في مجالات التربية، والتكوين، والثقافة، والإدماج الاجتماعي، والتشغيل.

وأضاف المصدر ذاته أن الجماعة تعتزم استثمار هذه العضوية لتقوية برامجها الاستراتيجية، لا سيما في ما يتعلق بدعم التربية غير النظامية، والتكوين المهني، ومواكبة الشباب والنساء والفئات الهشة، فضلا عن تعزيز نشر الثقافة والرقمنة داخل الأحياء.

ونقل البلاغ عن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، قولها إن إنضمام المدينة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم يشكل "محطة مفصلية" في مسارها التنموي، مبرزة أن هذا "الانجاز يعد تأكيدا على إرادة الجماعة في جعل التربية والمعرفة رافعة للتنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الجاذبية الترابية للمدينة".

كما يفتح هذا الاستحقاق آفاقا رحبة للتعاون الدولي، حيث سيمكن الدار البيضاء من تبادل الخبرات مع نظيراتها عبر العالم، والاستفادة من المبادرات الدولية والانخراط في مشاريع مشتركة تهدف إلى تجويد الولوج للتعليم، وتطوير كفاءات الساكنة، والتحضير للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار

وثمنت الجماعة الترابية هذه الثقة التي حظيت بها من طرف منظمة اليونسكو، مجددة عزمها على العمل بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والتربويين والجمعويين والاقتصاديين، من أجل تنزيل طموح "المدينة المتعلمة" على أرض الواقع، وجعلها مدينة دامجة، متضامنة، ومتطلعة للمستقبل.

(ومع: 13 يناير 2025)