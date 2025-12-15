إشكالية الأخبار الزائفة في المجتمع.. تنظيم لقاء حول موضوع: "مكافحة الأخبار الزائفة: مقاربات ورؤى متقاطعة

الثلاثاء 16 دجنبر 2025

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل - لقاء حول موضوع: "مكافحة الأخبار الزائفة: "مقاربات ورؤى متقاطعة"، وذلك يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، بالمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة من أجل إيجاد مختلف الصيغ لمواجهة عدد من الظواهر السلبية التي يشهدها الفضاء الإعلامي والرقمي، وفي مقدمتها إشكالية الأخبار الزائفة وما تطرحه من تداعيات مختلفة تمس الأفراد والمجتمع.

كما يشكل هذا اللقاء الذي يجمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين ومهنيي القطاع وكذا الخبراء في المجال الإعلامي والرقمي، فرصة لتسليط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، وتحليل مظاهرها وانعكاساتها، والبحث في سبل التصدي لها من خلال مقاربة جماعية ومنسقة ومستدامة، قائمة على الحوار والتعاون وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى.

وسيختتم اللقاء بصياغة مجموعة من التوصيات العملية التي تلخص أبرز الأولويات والأفكار، وتقترح إجراءات فعالة من أجل محاربة أنجع لإشكالية الاخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.

