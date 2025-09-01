الاثنين 1 شتنبر 2025

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، يوم الأحد 31 غشت، عملية توزيع الحقيبة المدرسية من قرية النبي صموئيل، شمال غربي القدس، في احتفالية رمزية، استقبالا للموسم الدراسي الجديد 2025-2026.

وتستهدف هذه العملية 2300 من تلاميذ مدارس محافظة القدس، بميزانية تبلغ 125 ألف دولار أمريكي، ممولة بدعم من مؤسسات مغربية.

واستفاد من عملية اليوم بقرية النبي صموئيل 150 طفل ا وطفلة، ممن عاشوا لحظات فرح حقيقية وهم يتسلمون حقائبهم المدرسية الجديدة من طاقم الوكالة في القدس، وسط أجواء تغمرها مشاعر التضامن والتآزر.

وتندرج هذه العملية في إطار جهود الوكالة لتخفيف العبء عن العائلات المقدسية المحتاجة، ومساعدتها على توفير الشروط الضرورية لتحسين ظروف تمدرس أبناء القدس.

وتحمل هذه اللفتة الإنسانية والاجتماعية رسالة واضحة تؤكد أن وكالة بيت مال القدس الشريف "تواصل وقوفها مع الفلسطينيين بكافة فئاتهم في السراء والضراء، وفي الشدائد كما في أيام الرخاء".

وبهذه المناسبة، أعربت السيدة نوال بركات، رئيسة جمعية النبي صموئيل "عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك محمد السادس، الذي يقف دائم ا إلى جانبنا نحن أهل القدس، ولاسيما سكان هذه القرية المهمشة، التي تعاني ما تعانيه من تهميش وعزلة وقلة ذات اليد".

وقالت السيدة بركات إن أهل القرية "ممتنون لوكالة بيت مال القدس على هذا العطاء الذي تقد مه لقرية النبي صموئيل، بما ذلك الدعم النفسي والمادي، الذي يتوج اليوم بتوزيع الحقائب المدرسية واللوازم الأساسية للتلاميذ، مع بداية العام الدراسي".

من جانبه، قال اسماعيل الرملي، المكلف بمشاريع الوكالة في القدس: "في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس، وبالأخص القرى والضواحي المجاورة لها، أ طلقت اليوم عملية توزيع الحقيبة المدرسية لهذا العام، لتستفيد منها مدارس القدس".

وأكد الرملي على أن هذه العملية تشمل تزويد تلاميذ المدارس بحقائب مدرسية مجهزة بالقرطاسية اللازمة والأدوات المدرسية وعدد من الدعائم البيداغوجية، التي تساعد التلاميذ على التعلم والتحصيل".

(ومع: 31 غشت 2025)