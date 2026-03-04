فتح باب التسجيل في معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية Morocco Gaming Expo 2026

الثلاثاء 3 مارس 2026

تُعلن وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن الافتتاح الرسمي للتسجيل في Morocco Gaming Expo 2026، الحدث الذي أصبح موعدًا أساسيًا للمهنيين والمبدعين وعشاق صناعة الألعاب الالكترونية في المغرب وإفريقيا وعلى الصعيد الدولي.

ومن المرتقب تنظيم هذه التظاهرة الدولية من 20 إلى 24 ماي 2026 بفندق SOFITEL – JARDIN DES ROSES بالرباط. وتهدف هذه الدورة إلى إبراز منظومة صناعة ألألعاب الالكترونية التي تشهد نموًا متسارعًا، مع تعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين ونظرائهم الدوليين. ومن المنتظر أن يشارك مطورو الألعاب، والناشرون، والشركات الناشئة، ولاعبو الرياضات الإلكترونية المحترفون، والمستثمرون، والباحثون، والطلبة، في نسخة يُتوقع أن تسجل أرقامًا قياسية من حيث الحضور.

يمكن للراغبين التسجيل ابتداءً من الآن عبر المنصة الرسمية:

https://visit.moroccogamingexpo.ma

وسيقدم المعرض برنامجًا غنيًا ومتنوعًا يشمل ندوات يؤطرها خبراء بارزون، وحلقات نقاش حول التحديات التكنولوجية والإبداعية للقطاع، وبطولات رفيعة المستوى في الرياضات الإلكترونية، وعروضًا تجريبية للألعاب، إلى جانب فضاء مخصص لعرض الابتكارات ودعم المواهب الشابة.

ويأتي هذا الحدث في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لترسيخ صناعة الألعاب الالكترونية كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب، حيث يشكل المعرض واجهة لإبراز الإمكانات الوطنية ومحفزًا لإرساء شراكات إقليمية ودولية.

