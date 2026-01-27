الاثنين 26 يناير 2026

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم السبت 24 يناير بالمركز الصحي القروي المستوى الثاني "تانديت" بجماعة افريطيسة بإقليم بولمان، على إعطاء انطلاقة خدمات 10 مراكز صحية حضرية وقروية، ومستوصفات قروية بكل من بولمان وفاس ومكناس وصفرو وتاونات، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.

ويندرج دخول هذه المنشآت الصحية حيز الخدمة، الذي جرى بحضور عامل إقليم بولمان علال الباز وعدد من المنتخبين، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وكذا في إطار مواصلة البرنامج الحكومي المتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والذي يهدف إلى إعادة بناء وتحديث وتجهيز 1400 مركز صحي موزعة على مختلف أقاليم المملكة.

وهكذا، أشرف السيد التهراوي والوفد المرافق له على إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي المستوى 2 "تانديت" مع وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، بالإضافة إلى المستوصف القروي "تاكنشا".

ويتكون المركز الصحي القروي "تانديت"، الم نجز بغلاف مالي إجمالي يناهز 2 مليون و714 ألف درهم، من قاعات للفحوصات الطبية وقاعة للعلاجات والتمريض، وقاعات مخصصة للولادة وصحة الأم والطفل والتلقيح والاستشارات القبلية والبعدية، إضافة إلى مصلحة مستعجلات القرب ومرافق إدارية وخدماتية.

كما تضم هذه المنشأة الصحية معدات للفحص الطبي العام، ومعدات لصحة الأم والطفل ومعدات دار الولادة، إضافة إلى معدات التلقيح وحفظ اللقاحات ومعدات التمريض والعلاجات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية وتقليص تنقل الساكنة نحو المراكز الاستشفائية.

وبخصوص المراكز الصحية الحضرية والقروية التي تم إطلاقها بعمالات وأقاليم جهة فاس-مكناس، يتعلق الأمر ب 4 مراكز صحية حضرية من المستوى الأول بعمالة فاس، هي المركز الصحي الحضري المستوى 1 "سندس"، و"باب السيفير" و"ابن سليمان" و"الأدارسة".

وعلى مستوى عمالة مكناس، فقد تم إعطاء انطلاقة المركز الصحي الحضري المستوى 1"رياض الكستاني".

وبإقليم تاونات، تم إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي المستوى 2 "بوعروس" والمستوصف القروي "اولاد علي"،

وعلى صعيد إقليم صفرو، تعزز العرض بإعطاء انطلاقة خدمات المستوصف القروي "ازكان".

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد السيد التهراوي أن المراكز الصحية التي تم إعطاء انطلاقتها بعدد من أقاليم جهة فاس-مكناس ستساهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة لساكنة يفوق تعدادها 205 آلاف نسمة، وتقريب العلاجات الصحية للمواطنات والمواطنين.

وأضاف الوزير أن هذه المنشآت الصحية ستقدم مجموعة من الخدمات الطبية، منها الاستشارات الطبية العامة، وتتبع الأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل، وكذا الخدمات المتعلقة بالتلقيح.

وبخصوص المركز الصحي القروي "تانديت"، أبرز المسؤول الحكومي أن هذه المنشأة تتميز بتوفرها على وحدة طبية متنقلة ستمكن من تقريب العلاجات الطبية للساكنة القرية.

وأشار السيد التهراوي إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج إعادة تأهيل 1400 مركز صحي أولي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتهدف هذه المراكز الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس، وتقريب الخدمات الصحية من ساكنتها، كما تروم الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وكذا تحسين الولوج إليها وتجويدها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات طبية عالية الجودة، كما عبأت موارد بشرية كفأة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية، للاستفادة من سلة علاجات متنوعة تضم، على الخصوص، الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

(ومع: 25 يناير 2025)