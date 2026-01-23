الجمعة 23 يناير 2026

سيتم تشييد 30 ملعبا مصغرا ضمن برنامج "فيفا أرينا" (FIFA Arena) عبر مختلف ربوع المملكة المغربية، وذلك بموجب شراكة تم إبرامها، مؤخرا، ووصفها الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنها "فريدة وغير مسبوقة وتاريخية".

وتعد هذه الملاعب المصغرة منشآت كروية للقرب، مستدامة وآمنة ويسهل الولوج إليها، صممت لتدمج داخل أماكن الحياة الرئيسية، لاسيما المدارس، حيث ستتم إقامة هذه البنيات، أساسا، داخل مؤسسات التعليم العمومية، بتنسيق وثيق مع السلطات التربوية الوطنية والترابية.

وجرت برمجتها بموجب اتفاقية وقعها، الأحد الماضي، بمكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إفريقيا، بمركب محمد السادس لكرة القدم (قرب سلا)، كل من رئيس (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ومدير وحدة العمليات المنجمية"SBU Mining"، فارس الدريج، ممثلا لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وبحسب وثيقة ل(فيفا)، فإن "هذه الشراكة الفريدة وغير المسبوقة والتاريخية تندرج ضمن رؤية مشتركة تروم تعزيز الصلة بين الرياضة، التعليم والتنمية الاجتماعية، عبر جعل كرة القدم في خدمة الشباب المغربي".

كما تهدف هذه الشراكة إلى الإدماج المستدام لممارسة كرة القدم داخل إطار التعليمين المدرسي والأولي، وتشجيع النشاط البدني المنتظم لدى الأطفال والشباب، فضلا عن النهوض بالقيم التربوية والمواطنة والاجتماعية للرياضة.

ومن شأن هذه الشراكة أن تمكن من تموقع المغرب كبلد نموذجي لبرنامج "فيفا أرينا" بإفريقيا، وتعزيز التعاون بين الفاعلين المؤسساتيين والرياضيين والخواص، وكذا التثمين الدولي للنموذج المغربي الذي يجمع بين الرياضة والتربية والأثر الاجتماعي، وإحداث إرث مستدام لفائدة أجيال المستقبل.

كما ستسهم هذه الشراكة في تعزيز الرياضة المدرسية والتربية عبر الرياضة، والتنمية البدنية والذهنية والاجتماعية للتلاميذ، وإحداث بنيات تحتية رياضية دائمة داخل المؤسسات العمومية، وكذا في تعزيز قيم الإدماج، والمساواة والتماسك الاجتماعي، وإلى أن تتماشى مع السياسات العمومية الوطنية في مجال التعليم، والشباب والرياضة.

يذكر أن برنامج "فيفا أرينا"، هو مبادرة عالمية تقودها الهيئة الكروية الدولية، تهدف إلى تشييد أكثر من 1000 ملعب "فيفا أرينا" عبر العالم، وضمان ولوج منصف للأطفال والشباب لكرة القدم، واستعمال الرياضة كأداة للتربية والإدماج الاجتماعي، والصحة والتماسك المجتمعي، وترك إرث مستدام في صلب المجتمعات المحلية.

