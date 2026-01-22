الخميس 22 يناير 2026

ذكرت المديرية العامة للضرائب الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بأن 31 يناير 2026 هو آخر أجل لإيداع الإقرارات المتعلقة بالتغييرات التي عرفتها عقاراتهم خلال سنة 2025.

وأوضح بلاغ للمديرية، اليوم الأربعاء، أنه "يتعين على الملاك أو المنتفعين تقديم إقرار عن كل عقار على حدة لدى الإدارة التابع لها هذا العقار، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات، أو تغيير ملكية العقار، أو تغيير الغرض المخصص له (سكنى أو استعمال مهني، وما إلى ذلك)".

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن تحميل استمارة الإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات، أو بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له نموذج (ADP060) عبر موقع المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma .

وللحصول على جميع المعلومات وطلب المساعدة، يمكن الاتصال بمركز المساعدة للمديرية العامة للضرائب من خلال بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الرقم 0537273727.

