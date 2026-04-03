Tata: Distribution de 5.300 rejets de palmier dattier dans le cadre du programme de réhabilitation des oasis endommagées par les inondations de 2024

تمت يوم الأربعاء 01 أبريل بالجماعة الترابية تمنارت، عملية توزيع فسائل النخيل في إطار تنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بإقليم طاطا (2024-2026).

وهمت هذه العملية المنظمة من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا، وبتنسيق مع السلطات المحلية والمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية سوس-ماسة، توزيع 5300 فسيلة نخيل أنبوبية من صنفي "المجهول" و"النجدة"، لفائدة حوالي 200 فلاح بالمنطقة.

وتروم هذه المبادرة إعادة إحياء النظم الواحاتية التي تضررت جراء الفيضانات التي شهدها الإقليم خلال شهر شتنبر 2024، والتي خلفت خسائر مهمة على مستوى البنيات الفلاحية والغطاء الواحي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مصلحة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا، عصام الطالبي، أن الفسائل الموزعة تتميز بجودة عالية، مبرزا أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج شمولي يروم إعادة تأهيل الواحات المتضررة وتعزيز مردودية الفلاحين وتحسين دخلهم.

وأضاف أن مصالح المديرية ستواكب الفلاحين المستفيدين لضمان نجاح عملية الغرس، من خلال التأطير التقني وتتبع مختلف مراحل الزراعة، بما في ذلك اختيار المواقع المناسبة للغرس واحترام المعايير التقنية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيتم تعميمه تدريجيا ليشمل باقي الجماعات الترابية المتضررة بالإقليم.

كما تم بالمناسبة تقديم مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التقنية للفلاحين من طرف أطر الاستشارة الفلاحية، همت أساسا طرق حفر وغرس الفسائل، وأهمية إضافة المواد العضوية، وطرق السقي المعقلن، فضلا عن سبل الوقاية من بعض الأمراض التي قد تصيب النخيل.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مجهودات متواصلة تروم إعادة التوازن للمنظومة الواحية بالإقليم، والحفاظ على هذا الموروث البيئي والاقتصادي، إلى جانب دعم صمود الفلاحين وتعزيز قدراتهم على استئناف نشاطهم الفلاحي في ظروف أفضل، بما يساهم في تحسين الإنتاجية على المديين المتوسط والبعيد.

(ومع: 02 أبريل 2026)

