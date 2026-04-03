تحتضن مدينة الصويرة في الفترة ما بين 02 و05 أبريل الجاري فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان "المحيطات"، وذلك بهدف التحسيس بحماية البيئة، لاسيما المحيط.

وأفاد بلاغ للمعهد الفرنسي بالمغرب بأن مهرجان "المحيطات"، الذي ينظمه بتعاون مع مؤسسة "سورفرايدر" والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة التابعة لجامعة القاضي عياض ومعهد البحث من أجل التنمية، "يرتكز على خبرات ملموسة، وتجارب ميدانية، وقبل كل شيء، على شغف مشترك يهم المحيط".

وأوضح المصدر ذاته أن باقة من العلماء، والفاعلين الجمعويين، والصيادين، والأساتذة والفنانين وعشاق الساحل سيوحدون أصواتهم من أجل تقاسم معارفهم وقناعاتهم، مضيفا أن هذه التظاهرة التي تم إحداثها لفائدة سكان المدينة وكذا مختلف الفاعلين المحليين، ترمي إلى بلوغ أقصى ما يمكن من الإجماع حول القضية ذاتها، ألا وهي المحافظة على البيئة، عبر القيام بمبادرات تعبر عن الوعي المستدام وكذا عن تغييرات في الممارسات.

وككل سنة، وفي إطار شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيكون الشق التربوي حاضرا لفائدة المتمدرسين، بما في ذلك، على الخصوص، تنظيم منتدى مهن البحر والبيئة من أجل تسليط الضوء على المسارات، والمهن وكذا التزامات الفاعلين في المحيطات.

وبالموازاة مع ذلك، تم وضع برمجة مفتوحة للجميع تروم اقتراح لحظات من التقاسم، والتبادل والمتعة، من خلال عرض أفلام وثائقية، وتنظيم حفلات، ولقاءات للاكتشاف أو الانفتاح مجددا على القرية الزرقاء التقليدية، مع تنظيم عدة ورشات وفقرات تنشيطية موجهة للعائلات.

كما يعتزم المهرجان إطلاق مبادرات مواطنة، لاسيما مبادرة جمع النفايات على شاطئ الصويرة بتعاون مع جمعيات منخرطة في مجال حماية البيئة.

