الاثنين 12 يناير 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يحق لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها، طيلة الفترة ما بين 10 و 17 يناير الجاري.

ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بالإمكانية المتاحة لهم قانونا بشأن التأكد من تسجيلهم في اللوائح المذكورة أو التحقق من البيانات الخاصة بهم، إما عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma

