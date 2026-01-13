Logo Logo
Chambres professionnelles: Dépôt des tableaux rectificatifs provisoires relatifs à la révision des listes électorales

ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين أن الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم سنة 2026، خلال اجتماعاتها المنعقدة ما بين 5 و 9 يناير الجاري، قد تم إيداعها يوم السبت 10 يناير 2026، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، وكذا بمقار الغرف المهنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين المعنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين 10 و 18 يناير الجاري.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للمهنيات والمهنيين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، تقديم طلبات تسجيلهم خلال نفس الفترة، أي ما بين 10 و 18 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني.

وأضاف أن هذه الطلبات ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و 14 فبراير 2026.

(ومع:  12 يناير 2025)

