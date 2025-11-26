الخميس 27 نونبر 2025

تم يوم الأربعاء 26 نونبر بمقر عمالة إقليم اليوسفية، توقيع أربع اتفاقيات شراكة لدعم مدارس الفرصة الثانية، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى النهوض بالتربية والتكوين، ومحاربة الهدر المدرسي، وتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم اليوسفية عبد المومن طالب، بحضور مدير التمدرس الاستدراكي والتربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، ومدير شركة الاستغلالات المنجمية الكنتور التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية، إلى جانب رجال السلطة، ومنتخبين، ورؤساء مصالح خارجية، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وكذا رئيس جمعية "تيبو إفريقيا".

وتهم هذه الاتفاقيات افتتاح مدرستين من الجيل الجديد للفرصة الثانية بالإقليم، وإطلاق برنامج للتنشيط "صحة ورياضة" يستهدف 65 مؤسسة تعليمية بالمستوى الابتدائي، والتمكين الاقتصادي عبر الرياضة لـ40 شابا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عامل الإقليم بالعناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع التربية والتكوين، وكذا بأهم الإنجازات التي تحققت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اليوسفية في قطاع التعليم.

وأبرز السيد طالب أن هذا القطاع يشكل نواة أساسية للتنمية البشرية ومحورا مركزيا للنهوض بالعنصر البشري وتأهيله لمواجهة تحديات المستقبل.

وتوقف عند الدينامية التنموية المهمة التي يعرفها قطاع التربية والتكوين بالإقليم بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، مؤكدا على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال الصاعدة.

كما شدد على أن النتائج المحققة ليست مجرد بنيات تحتية، بل هي استثمار حقيقي في الإنسان، وإرساء لبنة صلبة لبناء مستقبل أفضل لشباب الإقليم، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك، وضمان انسجام التدخلات، وتحقيق الأثر المباشر على المستفيدين، خاصة وأن برامج التعليم والتأهيل المهني هي اليوم في صلب النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الرأسمال البشري قوة حقيقية للتغيير.

وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على الأهمية الكبرى لمدارس الفرصة الثانية باعتبارها نموذجا تربويا مبتكرا يدمج التعليم بالتكوين المهني وتطوير المهارات الحياتية والرياضية والثقافية.

كما تميز بتقديم عرض من طرف رئيس جمعية تيبو إفريقيا (TIBU AFRICA)، وشريط يعكس أهم إنجازات هذه الجمعية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالتنشيط الرياضي والإدماج الاقتصادي للشباب عن طريق الرياضة، في إطار مدارس الفرصة الثانية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

(ومع: 27 نونبر 2025)