الخميس 4 دجنبر 2025

تم، يوم الأربعاء 03 دجنبر بمنطقة المكانسة بعمالة مقاطعة عين الشق (الدار البيضاء)، افتتاح مركز "الحدويين" لتأهيل وإدماج الأطفال والشباب في وضعية إعاقة ذهنية، بدعم من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعة عين الشق.

وتم افتتاح هذا المركز بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، وبحضور على الخصوص، عامل عمالة مقاطعة عين الشق، بشرى برادي. وتشكل هذه المبادرة أحد أهم المشاريع الاجتماعية الدامجة بالمنطقة، والذي يشرف على تسييره جمعية فور موروكو، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني.

ويأتي افتتاح هذا المركز النموذجي على الصعيد الوطني في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز شبكة الدعم الاجتماعي والتربوي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بحقوق هذه الفئة. كما يشكل المركز إضافة نوعية للبنية الاجتماعية بعين الشق، حيث تم تصميمه ليقدم خدمات متخصصة تعتمد مقاربات حديثة في التأهيل، التربية الدامجة، التكوين المهني، والدعم الأسري.

ويقدم مركز "الحدويين" منظومة خدماتية شاملة تتوزع على أربع وحدات رئيسية، تهم الخدمات التربوية والتأهيلية، وتشمل برنامج بيداغوجي متنوع منها التعليم الأولي الدامج وتأهيل المهارات الإدراكية والسلوكية، ومواكبة تربوية فردية وجماعية تعتمد المقاربات البيداغوجية الحديثة، وورشات تنمية المهارات الحياتية والاستقلالية، وبرنامج الإدماج المدرسي بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المجاورة.

ويتضمن أيضا الخدمات الطبية وشبه الطبية، من خلال إجراء فحوصات وتشخيصات طبية يشرف عليها طبيب عام، بمعية ممرضة قارة تتابع حالات الأطفال، فضلا عن تقديم خدمات شبه طبية تشمل، العلاج النفسي والتتبع السيكولوجي، والعلاج النفسي الحركي، والترويض الطبي، وتقويم النطق والتواصل، والدعم الاجتماعي للأسرة، إذ تستند هذه الوحدة إلى مقاربات وقائية وتأهيلية، مع إعداد ملفات طبية فردية للمستفيدين.

كما يوفر المركز التكوين المهني والحرفي، من خلال مسارات تكوينية لفائدة الشباب القادرين على الاندماج المهني، تهم الإعلاميات والأنفوغرافيا، والبستنة والزراعة، والضيافة والاستقبال، والحلاقة. وتهدف هذه المسارات إلى تمكين الشباب من مهن بسيطة مدرة للدخل، مع مواكبة للاندماج داخل سوق الشغل المحلي.

وتشكل الأسرة، دعامة أساسية لهذا المركز، من خلال الدعم الأسري والمجتمعي، الذي يشمل حصص توجيه وتدريب للأسر حول كيفية التعامل مع الإعاقة الذهنية، ومجموعات دعم نفسي للأمهات والآباء، ولقاءات تحسيسية وتوعوية وتعزيز ثقافة الإدماج الاجتماعي، والتنسيق مع الفاعلين الاجتماعيين، التربويين والصحيين بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، أبرزت هند حنين، رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق، أن افتتاح هذا المركز يأتي في إطار التنزيل الترابي لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة، خاصة تلك المتعلقة بالدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية هشاشة.

وأكدت أن مركز الحدويين يمثل آلية مهمة لتقليص الفوارق الاجتماعية داخل منطقة المكانسة، عبر توفير خدمات تربوية وصحية ومهنية متكاملة، مؤكدة مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها رفقة مختلف شركائها من أجل إنجاح هذا النموذج الاجتماعي المندمج الذي يستجيب لأولويات السياسة الترابية في مجال النهوض بالإدماج الاجتماعي.

من جانبه، أشار ياسين الريخ، رئيس جمعية فور موروكو، إلى أن افتتاح مركز الحدويين يشكل تتويجا لمسار من العمل الميداني رفقة الشركاء المؤسساتيين، بهدف تعزيز العرض الاجتماعي لفائدة الأطفال والشباب في وضعية إعاقة ذهنية.

وأوضح أنه "اعتمدنا في تصميم برامج المركز على مقاربة شمولية متكاملة تجمع بين التربية، التأهيل الطبي وشبه الطبي، والتكوين المهني"، مضيفا أنه "نسعى إلى أن يكون هذا المركز نموذجا يحتذى في الجودة وتجويد الخدمات، مع التركيز على تمكين المستفيدين من مهارات حياتية ومهنية تضمن لهم إدماجا فعليا داخل المجتمع".

من جهتها، أشارت لطيفة لماليف، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعين الشق، إلى أن هذا المركز ينضاف إلى مراكز الفرصة الثانية في صيغة دامجة لاستقبال الأطفال والشباب في وضعية إعاقة الذين يستفيدون من تكوين مهني من شأنه مساعدتهم على الإندماج السوسيو-اقتصادي.

بدورها أبرزت فاطمة العشوري، المديرة الإقليمية للتعاون الوطني عين الشق، أن المركز يشكل لبنة جديدة ضمن شبكة مراكز التربية والتكوين التي يشرف عليها التعاون الوطني.

وأوضحت أن "مهمة التعاون الوطني تكمن في دعم المركز عبر برامج التكوين في التأهيل التربوي وشبه الطبي، وتعزيز قدرات الأطر، ووضع دلائل مهنية موحدة لضمان جودة الخدمات، بالإضافة إلى مواكبة المركز في تدبير ملفات الأسر وضمان استمرارية الدعم الاجتماعي للمستفيدين".

ويشكل افتتاح مركز "الحدويين" خطوة استراتيجية لتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي للأطفال والشباب في وضعية إعاقة ذهنية بعمالة مقاطعة عين الشق، ويعكس التزام مختلف الفاعلين بإرساء خدمات دامجة، مستدامة، وذات جودة. وسيساهم هذا المركز في تحسين جودة حياة المستفيدين، ودعم أسرهم، وفتح آفاق جديدة للإدماج التربوي والمهني والاجتماعي.

(ومع: 04 دجنبر 2025)