الأربعاء 3 دجنبر 2025

تم الثلاثاء 02 دجنبر بتارودانت إعطاء انطلاقة القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ضمن محطة سوس-ماسة.

وتم إطلاق هذه المبادرة، التي تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار الإنتاجي ركيزة أساسية للإنعاش الاقتصادي والعدالة المجالية، من قبل الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بحضور عامل إقليم تارودانت، مبروك تابث، وعدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين، وممثلي القطاع الخاص، والجمعيات المهنية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير أن جهة سوس-ماسة، بما تتوفر عليه من مؤهلات فلاحية وصناعية وسياحية، وبفضل تنوع نسيجها المقاولاتي، تعد أرضية خصبة لخلق فرص جديدة للنمو ودعم الاستثمار. ودعا، في هذا الصدد، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة إلى الانخراط بقوة في هذا النظام واستثمار الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة والجهة على وجه الخصوص عبر مختلف قطاعاتها الإنتاجية.

وقدمت فرق المركز الجهوي للاستثمار بسوس ماسة عرضا مفصلا لمضامين النظام الجديد وشروط الاستفادة منه، وأنواع الدعم المتاحة، ومراحل المواكبة المبرمجة في إطار هذا البرنامج. وتأتي محطة تارودانت ضمن سلسلة القوافل الجهوية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في سياق وطني يشمل مختلف جهات المملكة.

(ومع: 03 دجنبر 2025)

