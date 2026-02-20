الجمعة 20 فبراير 2026

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و"الناظور غرب المتوسط" - منطقة بيتويا الصناعية واللوجستية (Bétoya Industrial & Logistic Zone)، يوم الجمعة 20 فبراير بالرباط، اتفاقا يتم بموجبه تقديم منحة بقيمة 2,1 مليون أورو، لدعم تطوير المركب المينائي الناظور غرب المتوسط كمنطقة اقتصادية جذابة ودينامية ومستدامة في المغرب.

وذكر بلاغ للبنك أن هذا الاتفاق، الذي وقعه مدير فرع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، هيثم عيسى، والمدير العام لشركة "الناظور غرب المتوسط"، محمد جمال بنجلون، سيتيح تمويل برنامج للتعاون التقني موجه لمواكبة "الناظور غرب المتوسط" تحضيرا لمرحلة تشغيل المركب الصناعي والمينائي.

وأوضح البلاغ أن هذا البرنامج، الذي يأتي استكمالا لتمويل بقيمة 120 مليون أورو خصصه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ "الناظور غرب المتوسط" سنة 2025، يهدف إلى رقمنة عمليات إدارة وتشغيل المركب، ودمج بنيات تحتية مرنة وحلول طاقية مستدامة في تنمية المنطقة، وكذا تعزيز المهارات المؤسسية وقدرات التنفيذ لدى الجهة المسيرة، بغية ضمان تشغيل فعال ومستدام ومطابق للمعايير الدولية لمركب الناظور غرب المتوسط.

وسيركز محور رئيسي من دعم التعاون التقني على تسريع رقمنة "منطقة بيتويا الصناعية واللوجستية" من خلال تطوير وتكييف شباك وحيد يعمل بنظام آلي بالكامل. وسيتيح هذا النظام للمستثمرين مسارا متكاملا ومبسطا وسلسا، يسهل إقامة أنشطتهم داخل المنطقة الاقتصادية ويعزز جاذبيتها للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

وموازاة مع ذلك، ستدعم مهمة خاصة إعداد مخطط للبنيات التحتية المستدامة، يهدف إلى دمج البنيات التحتية المرنة والحلول الطاقية المستدامة في تنمية المنطقة منذ مرحلة التخطيط، قصد ضمان قدرتها على التكيف مع تغير المناخ على المدى الطويل.

وإدراكا لضرورة اقتران استثمارات البنيات التحتية بتنمية الرأسمال البشري، سيشمل برنامج التعاون التقني أيضا دعما موجها لتطوير وتعزيز المهارات التقنية والتدبيرية ومتعددة التخصصات لدى العاملين بـ "الناظور غرب المتوسط".

وسيدعم هذا البرنامج أيضا تنمية المهارات الضرورية لإطلاق وتشغيل المركب المينائي ومناطق الأنشطة المجاورة على النحو الأمثل، مع إرساء دينامية للتحسين المستمر للأداء، سواء الجماعي أو الفردي، لضمان نجاح المشروع وتنافسيته واستدامته.

ونقل البلاغ عن السيد هيثم عيسى قوله إن "برنامج التعاون التقني هذا يعكس التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم التنمية الجهوية في المغرب وتعزيز تنافسيته الاقتصادية".

وأضاف أنه "من خلال الجمع بين الابتكار الرقمي، وتخطيط البنيات التحتية المستدامة، وتطوير المهارات، نهدف إلى جعل مركب الناظور غرب المتوسط قطبا صناعيا ولوجستيا رائدا. ومن خلال هذا الالتزام المالي والتقني المشترك، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بروز الناظور غرب المتوسط كمحفز للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنافسية الصناعية، وخلق مناصب الشغل، مع الحرص على ضمان استفادة المجالات الترابية من عائدات المشروع وكذا مساهمته في النمو الجهوي الشامل".

وأصبح المغرب، العضو المؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بلدا للعمليات في سنة 2012. وحتى الآن، استثمر البنك ما يقارب 6 مليار أورو في المغرب من خلال 125 مشروعا.

(ومع: 20 فبراير 2026)