الجمعة 20 فبراير 2026

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يوم الخميس 19 فبراير بالرباط، التوصل إلى قرار مشترك يحدد صيغة دعم جديدة للمقاولات الصحفية.

وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاع القطاع عموما، أنه "تم التوصل إلى قرار مشترك بين وزارتي الشباب والثقافة والتواصل والاقتصاد و المالية، ستتم بموجبه العودة إلى شكل الدعم وفق المنطق القديم، مع تخصيص غلاف مالي أكبر لهذه الغاية".

وعزا السيد بنسعيد تأخر تفعيل القرار إلى عدم مواكبة بعض المقاولات المتوسطة والصغرى للعملية، "عكس المقاولات الكبرى التي أودعت ملفاتها".

وعلى صعيد متصل، أعلن الوزير تفعيل بند قانوني جديد يمنح الصحفيين إمكانيات جديدة تتعلق بالحق المعنوي للصحفي إزاء المقال الذي يكتبه، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايير سنتيم تهم الحقوق المعنوية للصحفيين.

وأبرز، في السياق ذاته، أن المقاولات الإعلامية التي تملك حق المؤلف ستستفيد من نسبة 30 في المائة من هذا المبلغ.

وشدد السيد بنسعيد أن هذه المبالغ لا تعتبر راتبا بل هي "حق" يهدف إلى تعزيز الوضعية الاجتماعية والاعتبارية والإنسانية للصحفي، داعيا المقاولات والصحفيين إلى الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتمكينهم من استخلاص هذه الحقوق والاستفادة منها.

