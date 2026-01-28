Logo Logo
The national portal of the Kingdom of Morocco, Maroc.ma, strengthens communication channels

في إطار التزامها بتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين، تعلن البوابة الوطنية للمملكة المغربية عن إطلاق قناة جديدة للتواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين، والمغاربة المقيمين بالخارج، والسياح، والمستثمرين، وكافة مستعملي البوابة من إرسال اقتراحاتهم وملاحظاتهم بخصوص محتوى البوابة أو الجوانب التقنية المرتبطة باستعمالها، بما يساهم في تحسين جودة المعلومة والخدمات الرقمية المقدمة.

وتدعو البوابة الوطنية للمملكة المغربية جميع المرتفقين إلى التفاعل والمساهمة بآرائهم عبر هذا العنوان: [email protected]

 

