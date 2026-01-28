مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران يفتح باب المشاركة أمام الشباب المبدعين ورواد الأعمال

الأربعاء 28 يناير 2026

تقام فعاليات الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران من 24 إلى 27 شتنبر المقبل، تحت شعار "السينما المقاولاتية: استثمار في شباب الغد".

وحسب المنظمين، الذين أعلنوا عن فتح باب المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة، فإن هذه التظاهرة تروم تشجيع الإبداع السينمائي وربط الفن السابع بروح المبادرة والمقاولة لدى الشباب.

ويستهدف هذا الموعد السينمائي الدولي المخرجين والمخرجات، سواء الصاعدين أو ذوي التجربة، الراغبين في تقديم أعمالهم ضمن محور هذه الدورة الذي يهم الشباب المبدعين ورواد الأعمال، باعتبارهم فاعلين أساسيين في بناء المستقبل وصناعة التغيير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن باب الترشيح مفتوح في وجه الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 25 دقيقة وأنتجت سنتي 2025 أو 2026.

وأبرز أن الأعمال المنجزة تقبل بجميع اللغات، شريطة توفير ترجمة إلى اللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية أو الأمازيغية عند الاقتضاء، مع عدم اشتراط العرض الأول للأفلام المشاركة.

وحدد المنظمون تاريخ 15 يوليوز 2026 كآخر أجل لإيداع الملفات، مبرزين أن عملية المشاركة ستتم عبر منصات معتمدة مثل FilmFreeway أو Festhome أو من خلال رابط Google Form، مع إرفاق الملفات بالوثائق الضرورية، من بينها البطاقة التقنية، وملخص الفيلم (Synopsis)، والسيرة الذاتية أو الفيلمغرافيا، إضافة إلى رابط مشاهدة آمن.

وستتنافس الأفلام المنتقاة على الجوائز والتكريمات، فضلا عن الاستفادة من برامج المواكبة والدعم التي يتيحها المهرجان.




